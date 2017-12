Motochorro asaltó un kiosco y sustrajo toda la recaudación

Viernes, 08 de diciembre de 2017

El delincuente, portando un arma de fuego, amenazó a una mujer y llevó el dinero.





To­do el di­ne­ro que ha­bía dis­po­ni­ble en un kios­co de la ca­pi­tal co­rren­ti­na, pro­duc­to de la re­cau­da­ción, fue sus­tra­í­do ayer por un “mo­to­cho­rro” que in­gre­só y, a pun­ta de ar­ma de fue­go, ame­na­zó a una mu­jer.

El atra­co se pro­du­jo en un lo­cal co­mer­cial de ca­lle Sui­za al 3100, en el ba­rrio An­tár­ti­da Ar­gen­ti­na, don­de la víc­ti­ma es­ta­ba tra­ba­jan­do co­mo lo ha­ce ha­bi­tual­men­te.





Al­re­de­dor de las 10, en la ve­re­da es­ta­cio­nó una mo­to­ci­cle­ta de la que des­cen­dió un hom­bre con el cas­co co­lo­ca­do a la ca­be­za, quien in­gre­só y ex­tra­jo el ar­ma. La mu­jer ha­bría al­can­za­do a man­te­ner un bre­ve for­ce­jeo con el mal­vi­vien­te que ame­na­zó con efec­tuar­le un dis­pa­ro.

Pe­se a la re­sis­ten­cia, el la­drón pu­do sa­lir­se con la su­ya. Ro­bó el di­ne­ro que ha­bía dis­po­ni­ble en una ca­ja re­gis­tra­do­ra, el cual co­rres­pon­día a la re­cau­da­ción.

“En­tró un chi­co y yo no sos­pe­ché na­da. Me ha­ce se­ña co­mo que que­ría pan y cuan­do me di vuel­ta ya te­nía el ar­ma so­bre mí. Que­ría la pla­ta de la ca­ja y for­ce­je­a­mos por­que tu­ve una re­ac­ción de de­fen­der­me”, di­jo la dam­ni­fi­ca­da en de­cla­ra­cio­nes a Ra­dio Su­da­me­ri­ca­na.

“A es­te la­drón lo es­pe­ra­ba otro afue­ra en mo­to, con cam­pe­ra ne­gra, cas­co ro­jo y una mo­to­ci­cle­ta ne­gra. El que me ro­bó era un chi­co fla­qui­to”, de­ta­lló la mu­jer.



Robos de motos a igual hora y distintos lugares



Dos mo­to­ci­cle­tas fue­ron sus­tra­í­das en la ca­pi­tal co­rren­ti­na. Su­ce­die­ron a igual ho­ra, pe­ro en dis­tin­tos lu­ga­res. Y por uno de los ca­sos una cá­ma­ra de se­gu­ri­dad cap­tó los mo­vi­mien­tos de un la­drón, quien in­gre­só a un edi­fi­cio de de­par­ta­men­tos y es­ca­pó sin que na­die lo ad­vir­tie­ra.



El miér­co­les, cer­ca de las 17, una Hon­da Wa­ve ro­ja fue sa­ca­da del in­te­rior de un com­ple­jo ha­bi­ta­cio­nal de ca­lle Pe­ru­go­rría al 700, en el ba­rrio San Mar­tín.

Re­gis­tros de una fil­ma­ción per­mi­tie­ron sa­ber que el au­tor del ilí­ci­to se­ría un jo­ven que ves­tía la ca­mi­se­ta de Ri­ver Pla­te, ma­lla y ojo­tas.

Tras re­co­rrer par­te del lu­gar, el la­drón se acer­có al ro­da­do, lo des­tra­bó de su me­di­da de se­gu­ri­dad y sa­lió en unos po­cos se­gun­dos.

La de­nun­cia que­dó ra­di­ca­da en la co­mi­sa­ría sec­cio­nal Se­gun­da, de­pen­den­cia a la que apor­ta­ron el do­cu­men­to fíl­mi­co en pro­cu­ra de iden­ti­fi­car al au­tor.

Por otra par­te, en igual ho­ra­rio de­sa­pa­re­ció tam­bién una Hon­da Wa­ve que su pro­pie­ta­rio ha­bía es­ta­cio­na­do en in­me­dia­cio­nes a la es­qui­na de ca­lles Men­do­za y pe­a­to­nal Ju­nín, en el mi­cro­cen­tro de la ciu­dad.