Cristiano consiguió su quinto Balón de Oro

Jueves, 07 de diciembre de 2017

El astro portugués recibió el galardón de la revista France Football e igualó la cantidad obtenida por el crack argentino. Los detalles de la ceremonia y cómo está la lucha entre ambos por ser el mejor futbolista del mundo





Este jueves se conoció al ganador del Balón de Oro 2017, el prestigioso premio que entrega la revista France Football al mejor jugador del mundo. El gran favorito, y quien finalmente se lo quedó por delante de Lionel Messi y Neymar, fue el portugués Cristiano Ronaldo. Tras haber ganado del último premio The Best de la FIFA, el delantero del Real Madrid igualó al argentino en cantidad de Balones de Oro y su palmarés quedó prácticamente al mismo nivel.



Tras haber sido premiado con los Balones de Oro de 2008, 2013, 2014 y 2016, Cristiano recibió el premio por quinta vez, la misma cantidad que tiene "La Pulga" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015). Ambos quedaron en lo más alto, lo que indica que han dominado la última década. Son los dos mejores futbolistas de los últimos 10 años y su lucha por ser el mejor jugador del mundo, que parecía ser ganada por el crack argentino del Barça, quedó igualada 5-5.



Cómo fue la ceremonia del Balón de Oro 2017



La gala de entrega de este año se realizó en la Torre Eiffel. La revista France Football, que eligió separarse de la FIFA y volver a entregar el premio de forma autónoma, no volverá a entregar el premio a puertas cerradas. Se han inclinado por una ceremonia mucho más festiva y por ello se emitió por televisión.





Cristiano Ronaldo se mostró rumbo a París a recibir el Balón de Oro



Todo comenzó a las 19.45 hora local (18.45 GMT) y fue presentada por el ex futbolista francés David Ginola, quien se había postulado para presidente de la FIFA en las elecciones celebradas en 2015.



Una vez que se salieron a la luz los nombres que ocuparon el podio, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar, la leyenda brasileña, Ronaldo, fue el primero en salir a escena. En la previa, atacante que supo conseguir el premio en 1997 y 2002, ocupó el lugar en uno de los paneles que se situaron en el escenario.



Finalmente, Cristiano Ronaldo apareció iluminado sobre el primer piso de la Torre Eiffel mostrando el quinto Balón de Oro de su carrera. Posteriormente arribó al escenario en donde recibió una ovación y brindó unas palabras ante el público.



"Estoy seguro que Neymar va a ser el próximo ganador del Balón de Oro. Él va a ser el siguiente después de mí y de Lionel Messi", aseguró la estrella del Real Madrid al ser consultado por el tercer puesto del brasileño.



Una vitrina muy similar entre Ronaldo y Messi



En los últimos años, Cristiano Ronaldo ha remontado notablemente la pelea por los títulos con Messi. Cuando el crack portugués fue elegido Mejor Jugador del 2013, la disputaba quedó 4-2 a favor del astro argentino. Pocos creían a CR7 capaz de ponerse a la par de un jugador de la talla de Leo, pero con el tiempo lo logró. Su amor propio y fuerza de voluntad lograron colocarlo al mismo nivel de quien es considerado uno de los mejores de todos los tiempos.



Con el nuevo Balón de Oro 2017 del luso, ambos ostentan 5 Balones de Oro, 4 Botas de Oro, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. Sus vitrinas están casi al mismo nivel, aunque lógicamente que difieren en algunos rubros. Por ejemplo, Messi ganó 8 Ligas con el Barcelona y Cristiano suma 5 (tres con el United y dos con el Real Madrid). Aunque el atacante luso puede jactarse de haber ganado más premios a Mejor Jugador de la UEFA (3-2) y haber sido más veces Pichichi de Champions League (6-5).



Ronaldo, de 32 años, ha anotado en su carrera 371 goles en 417 partidos (promedio de 0,88). Mientras que Messi, que tiene 30 años, convirtió 362 tantos en 396 encuentros (0,91). Y a nivel naciones, Cristiano se ha alzado con la Eurocopa con la selección absoluta de Portugal y Messi puede presumir su Mundial Sub-20 y la de medalla de oro de los Juegos Olímpicos 2008 en juveniles.



Ante este panorama, el 2018 podría presentarse como el gran año de desempate. La Copa del Mundo, un título ansiado por ambos, es la gran oportunidad de ambos para desequilibrar la balanza y pasar a la historia grande del fútbol.





LOS 10 MEJORES JUGADORES



1°: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)



2°: Lionel Messi (Barcelona)



3°: Neymar (PSG)



4°: Gianluigi Buffon (Juventus)



5°: Luka Modric (Real Madrid)



6°: Sergio Ramos (Real Madrid)



7°: Kylian Mbappé (PSG)



8°: N'Golo Kanté (Chelsea)



9º: Robert Lewandowski (Bayern Múnich)



10º: Harry Kane (Tottenham)