La noche romántica de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Jueves, 07 de diciembre de 2017

La actriz publicó imágenes de la noche que pasó junto con su flamante novio en un restaurante





Barbie Vélez contó la semana pasada que estaba de novia con Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián el marido de su mamá. Después de hacer pública su relación, la actriz se pudo liberar y ahora ya no duda en salir con su flamante pareja y hasta publicar fotos de él.



El miércoles por la noche Vélez y su novio fueron a comer a un restaurante, pero a diferencia de lo que hacían hace un tiempo, ya no se ocultaron y hasta compartieron fotos de la romántica cena.



Barbie subió a Instagram una foto de ella disfrutando de una copa de vino blanco: "Merecida después de un día eterno" y más tarde posteó la imagen de su pareja comiendo una ensalada César, mientras ella disfrutaba de una carne con papas.







"Novio es el fit de la relación", escribió la morocha en la segunda foto, bromeando sobre la diferencia entre los platos que eligieron, mientras él sigue atento a su comida.





Los rumores que aseguraban que la hija de Nazarena estaba saliendo con el hijo de Fabián Rodríguez venían sonando desde hace tiempo, hasta que finalmente ella lo confirmó en diálogo con Gente: "Rehíce mi vida y estoy enamorada", había contado.



Además, dijo que lo primero que hizo cuando se enamoró de Lucas fue hablar con el psicólogo de Thiago, el hermanito de siete años que ambos tienen en común: "Me respondió que no, que tenía muy diferenciadas las familias. ¿Sabés lo primero que me dijo Titi? 'Si ustedes no son hermanos…'. Lo tiene más claro que nadie".



Las críticas a Barbie por salir con su "hermanastro", con quien no tiene ningún lazo de sangre, no tardaron en llegar. Sin embargo, ella les hizo frente: "¿Novios y hermanos? Quizás no se entendió, pero no estoy saliendo con Thiago o Gonzalo. Mi novio se llama Lucas, no conviví ni absolutamente nada por el estilo, gracias por la preocupación!".