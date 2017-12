El polémico audio de Díaz Castelli a Rocío Gancedo Jueves, 07 de diciembre de 2017 Se difundió una conversación entre el psicólogo y la ex Gran Hermano que se quitó la vida la semana pasada

"Si viviera con vos me despierto a la mañana, te ato a la cama… te ato, y te hago tres horas el amor. Sexo trash", dice el audio que el psicólogo Gervacio Díaz Castelli le envió a Rocío Gancedo, la ex Gran Hermano que hace una semana se quitó la vida.



Luego, la conversación sigue: "Después de eso, ducha caliente. Descargada. Una vez descargada te siento en una silla adelante mío y empiezo a ver si podes tomar algo del otro, sin que entiendas que el otro te quiere atacar. Tomo algo del otro, entiendo por qué me explica, porque a veces uno cuando está medio chiflado se olvida de la idea de empatía y de lo que genera en el otro. Te empiezo a domar y ordenar, esto es así Roció, la realidad es esta, la gente impacta, vos tenés que medir el impacto de tu conducta y tu actitud sobre el otro, es todo un trabajo que tenés que hacer y que te cuesta muchísimo. Y bueno, sino lo haré como amigo. Chau. No te banco más".



El audio que mostró Jorge Rial en su programa, se difundió luego de que Guillermo Duarte, ex acompañante terapéutico de la modelo denunciara al psicólogo ante la Justicia por "negligencia profesional", ante la Fiscalía N°30, a cargo de Marcela Sánchez.



"Solicito ser tenido en cuenta para declarar sobre la posible negligencia del profesional psicólogo de Rocío, Gervasio Díaz Castelli, quien en el ejercicio imprudente de su profesión/especialidad habría contribuido e incidido en el desenlace fatal de la víctima en cuestión", reza la denuncia que mostró el conductor de Intrusos.



Al respecto, el psicólogo aseguró que nunca había atendido a la ex Gran Hermano, que se conocieron en una entrevista que él le hizo para derivarla con otro profesional y que de ahí en adelante quedaron como amigos.



Rocío se suicidó el miércoles pasado al mediodía, arrojándose del balcón del quinto piso donde vivía en el barrio de Las Cañitas. Sus últimos meses no habían sido fáciles: en abril se había internado en una clínica psiquiátrica debido a un fuerte cuadro de depresión.