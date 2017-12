Pichetto conforma un nuevo bloque en el Senado y deja afuera a Cristina Kirchner

Jueves, 07 de diciembre de 2017

La bancada Pj-FpV se fracturó y se conformará un interbloque de 25 legisladores denominado Argentina Federal. La lista completa de senadores que lo integrarán





Estaba claro que el desembarco de Cristina Kirchner en el Senado iba a provocar una reconfiguración de la bancada opositora que lideraba Miguel Ángel Pichetto. Y lo que se preveía, finalmente ocurrió.



El referente rionegrino había anunciado que no compartiría espacio con la ex Presidente y ayer decidió oficializar esa decisión: a través de una nota dirigida a la titular de la Cámara Alta, Gabriela Michetti, informó que conformará un bloque que pasará a llamarse Bloque Justicialista integrado por 21 legisladores, que sumará a otros 4 para conformar el interbloque Argentina Federal, compuesto por un total de 25 senadores.



Los miembros serán: Miguel Pichetto (jefe de la bancada); Eduardo Aguilar, José Alperovich; Inés Blas; Carlos Caserio; Julio Catalán Magni; Carlos Espínola; Silvia García Larraburu; María Teresa González; Pedro Guastavino; Sigrid Kunath; Cristina López De Aabarca; José Mayans; Carlos Menem; Dalmacio Mera; Beatriz Mirkin, José Ojeda; Omar Perotti; Guillermo Snopek; Rubén Uñac, Rodolfo Urtubey.



A esos 21 legisladores se sumarán Daniel Lovera, Norma Durango (Partido Justicialista de La Pampa); Juan Mario Pais (Chubut) y Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos).





La lectura de la nómina expone un par de nombres que sorprenden: Carlos Menem y Carlos Caserio, que nunca habían formado parte de la bancada del Pj-FpV que lideraba Pichetto.



También resaltan la presencia de Alfredo Luenzo, anteriormente vinculado al massismo, y Mario Pais, un legislador cercano a Cristina Kirchner que (se especulaba) podría haberse encolumnado detrás de la ex jefa de Estado.



Ahora la expectativa pasa por saber cómo quedará conformado el espacio que tendrá como referente a Cristina Kirchner, quien deberá hacer un esfuerzo importante para alcanzar la decena de miembros.



Este nuevo escenario es favorable al gobierno nacional, ya que diluye el poder de la bancada del PJ: hasta este año era una fuerza mayoritaria que tenía importantes diferencias internas pero contaba con peso para marcar el paso de la Cámara. En 2018 tratará de afirmarse como la segunda minoría.



“Es una lástima que Pichetto le haga perder la mayoría al peronismo; con esta decisión es funcional al Gobierno”, rumió en diálogo con este medio un representante calificado de Unidad Ciudadana, tras conocer la jugada de quien hasta ahora el jefe del bloque Pj-FpV. “No fuimos al Senado ni por cargos ni por nada, sólo a respetar la voluntad popular que con su voto nos dijo, ‘sean opositores'”, reflexionó la misma fuente.



LA NOTA QUE PICHETTO LE ENVIÓ A MICHETTI