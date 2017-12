Reforma Previsional: "La meta es ganarle a la inflación" Jueves, 07 de diciembre de 2017 La flamante diputada nacional, Estela Regidor, opinó sobre la Reforma previsional que llegó a la Cámara Baja. Aclaró que todavía no tuvo tiempo de sentarse a leer el proyecto pero también destacó que tuvo el apoyo de casi todos los gobernadores – inclusive los del FpV- y dijo que “La meta es ganarle a la inflación”.



Estela Regidor, dialogó con esta emisora tras la jura en el Congreso y dijo que fue “un momento muy emocionante, muy lindo, estoy muy feliz contenta y sabiendo que es una enorme responsabilidad. Vamos a trabajar todos en equipo de Cambiemos. Tenemos muchas ganas de comenzar, todavía estamos en el Congreso, hablando de lo que se va a hacer y hubo acuerdo en todo por suerte”.



REFORMA PREVISIONAL



Se complican los planes del Gobierno de sancionar la reforma previsional en Diputados. El oficialismo quiere que el proyecto sea aprobado sin cambios pero el Justicialismo impulsa modificaciones en este proyecto que viene con media sanción del Senado.



Regidor, subrayó que anoche recibió el proyecto lo que salió del senado y todavía no lo terminó de leer porque es un texto muy largo. El lunes se volverán a reunir para trabajar en el proyecto.



Lo que genera mayor rechazo es que por el cálculo que propone el gobierno de Mauricio Macri, los jubilados en marzo cobrarían menos que lo que estaba previsto con la fórmula actual. “Lo que puedo decir es que tenemos muy claro que estamos trabajando sobre el 82% móvil y la reparación histórica, y ahora las liquidaciones y los aumentos. La meta es ganarle a la inflación, pero todavía no está determinada cómo será la liquidación, así que estamos hablando a priori”.



Y destacó que “por lo pronto lo que llegó a nuestras manos es que hay un acuerdo y que en ese acuerdo están gobernadores de distintas provincias, entre los cuales están representantes del FpV. Solo el gobernador de San Luis no estuvo de acuerdo. El proyecto también tuvo la mayoría en Senadores”.



Entonces, si el justicialismo propone introducir modificaciones ¿se las puede incorporar?. “Sí todo puede suceder. Sin hubieran modificaciones volvería al Senado. Esto hay que hablarlo, dialogar mucho y lograr el consenso. Si lo que está escrito no coincide con lo que se pretende hay que corregirlo, hay que ser responsable con lo que se va a votar”.