Detuvieron a Carlos Zannini y a Luis D'Elía por el encubrimiento del atentado a la AMIA

Jueves, 07 de diciembre de 2017

La orden la dictó el juez Claudio Bonadio, que instruye la causa iniciada a partir de la denuncia de Alberto Nisman. También quedó detenido el lobbista iraní Yussuf Khalil.





Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica durante los gobiernos Néstor y Cristina Kirchner, y el dirigente piquetero Luis D'Elía, quedarondetenidos durante la madrugada de hoy en el marco de la causa en la que están imputados por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán.



Con relación al primer dirigente, el arresto se produjo en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y el ex funcionario quedó alojado en la delegación de la Policía Federal de la capital. Según pudo saber este medio, la detención estaba programada para las 7, pero por algún motivo el "Chino" salió de su domicilio cerca de la 1.30 y fue entonces capturado por los agentes de la PFA que lo custodiaban.



En el caso de D'Elía, la detención se produjo pasadas las 6 de la mañana en su domicilio, ubicado en el barrio El Tambo, de Laferrere. También quedó detenido el lobbista iraní Yussuf Khalil.







Ambos están imputados por el juez federal Claudio Bonadio en la causa que se inició a partir de la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman días antes de ser hallado muerto en su departamento del complejo Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero. El magistrado, además, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner y solicitó al Senado que inicie de manera inmediata el proceso de desafuero de la ex presidente.





En su declaración indagatoria del 23 de octubre pasado, Zannini aseguró no haber participado en ninguna negociación ni elaboración del memorándum con Irán. Además, negó la trama de encubrimiento por la que fue acusado.



En esa oportunidad, el ex funcionario kirchnerista afirmó no haber conocido nunca en su vida a los funcionarios iraníes sobre los que pesa el pedido de captura. También reveló haber estado siempre apoyando a los familiares de las víctimas del atentado a la mutual e incluso dijo haber aprobado otorgarles una indemnización por la muerte de su familiares.





En enero de 2015 Alberto Nisman denunció a Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Andrés "Cuervo" Larroque por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán.



El plan -según la denuncia- era "fabricar la inocencia" de los iraníes acusados por el atentado de 1994 y así obtener acuerdos comerciales que incluyeran el intercambio de granos y carne por energía.



A comienzos de este año, cuando la causa corría el riesgo de cerrarse, los jueces de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky la reabrieron y le dieron un nuevo impulso, que llevó a que el fiscal Gerardo Pollicita pidiera la imputación de Zannini, Julio De Vido, Oscar Parrilli, Angelina Abbona.



Si bien no fue originalmente denunciado por Nisman, luego de la reapertura de la causa el fiscal Pollicita lo agregó porque los primeros imputados en la causa –entre ellos Luis D'Elía, Fernando Esteche, y Jorge Khalil– lo mencionan en las escuchas telefónicas presentadas por el titular de la UFI AMIA.





En relación a D'Elía, su abogado, Adrián Albor, expresó en radio Del Plata que "resulta increíble que hace 20 días Bonadio le dio la extensión de prisión a D'Elía; él tenía asegurada la libertad, la Cámara obligó a una exención de prisión, y ahora lo está deteniendo días después. No interesa la ley, el derecho, la justicia; vienen por todo y a todos los que tenían alguna relación con el gobierno anterior. Lo único que interesa es demonizar para que nadie vuelva a hacer un proyecto nacional y popular".



"Da miedo vivir en este país, da ganas de irse a vivir a otro lado, no puedo entender lo que está pasando, no se viven circunstancias como esta desde la época de los militares", agregó el letrado, y amplió: "Luis tiene una condición de salud delicada, probablemente tenga que pasar por una unidad sanitaria; la falta de medicamentos le puede costar la vida, va a acatar esta ilícita orden de Bonadio. D'Elía no es un pistolero, no va a resistir a las fuerzas del orden".