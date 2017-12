Un correntino se ganó 1.200.000 pesos en la quiniela nacional

Miércoles, 06 de diciembre de 2017

Un apostador es el ganador de más de 1.200.000 pesos en la quiniela correspondiente al primer premio de la nocturna nacional. El hombre, que por cuestiones laborales se encontraba en Monte Caseros, jugó en la Agencia Nº 831, El Gauchito Gil, “La Agencia de la Suerte”, ubicada en Eva Perón 892.







La suerte lo sorprendió con un monto muy favorable. Apostaba a la Quiniela desde hace varios años y el pálpito se le cumplió en Monte Caseros en la Agencia de la Suerte con los números 106 y 06.



Un premio más que sale en la Agencia El Gauchito Gil conocida por los lugareños como la agencia de la suerte, propiedad de Carlos Marcelo Fernández.



Sara Budini, madre del propietario de la agencia contó que el apostador llegó a la agencia y se enteró que con su jugada terminó sacando más de 1 millón de pesos. "Yo no estuve en ese momento, pero me contaron que apostador no lo podía creer".