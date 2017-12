Alvarez presentó a Los Espartanos en el marco de inclusión de la población carcelaria a través del deporte

Miércoles, 06 de diciembre de 2017

En rueda de prensa, el ministro Secretario General de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez presentó hoy las actividades que cumplirán integrantes de la Fundación Los Espartanos





La presentación s e efectuó poco antes del mediodía en el Salón Verde de la Casa de Gobierno con la presencia de Eduardo Coco Oderigo, de la Fundación; el interventor del Servicio Penitenciario de la provincia, comisario general (R) Osvaldo García y Carlos Segovia, uno de los capitanes Espartanos.



El interventor del Servicio Penitenciario, Osvaldo García, agradeció la convocatoria para el emprendimiento y comentó que en Mendoza tomaron conocimiento de la actividad de la Fundación. “Es beneficioso y una invalorable ayuda para las personas que están privadas de su libertad y por quienes debemos velar, tanto por los condenados como por los que están procesados, buscando su inclusión en este caso a través del deporte”.



El ministro secretario general de la Gobernación, expresó que el emprendimiento es novedoso, innovador y agradeció la presencia de los espartanos, que han iniciado esta tarea hace varios años y a todo su equipo dándoles la bienvenida a Corrientes. Se conoce la actividad de la Fundación a través de las redes sociales y los medios, el trabajo que cumplieron en una cárcel de máxima seguridad, llevando el deporte, en este caso el rugby. Algo que los ayude a sobrellevar la condena. Como ellos mismos dicen ‘estamos pagando los errores’ y una vez que obtengan su libertad tengan el mismo comportamiento como dentro y fuera de la cancha”.



Esto no va a ser fácil ante la sociedad, admitió el ministro, “pero son personas, seres humanos, y también nosotros desde el Estado y la comunidad darle las oportunidades para una reinserción y así, entre todos, lograr que el porcentaje de volver a reincidir sea el mínimo y ojala que algún día nulo. Que en vez de que haya más cárceles en la Argentina se cierren, porque entonces podremos decir que empezamos a tener una sociedad que puede convivir normalmente y en paz. Esto es también posible gracias a empresarios que desde un primer momento estuvieron de acuerdo en lograr esto; de tener acá a la Fundación, donde hoy vamos a realizar por primera vez un contacto directo con internos en la Unidad Uno, con el mismo concepto, que no sea una sola jornada. Por eso convocamos a Carlitos (Segovia) que va a ser un referente y encargado para que continuemos con esta idea de poder desarrollar este tipo de programas. Hoy a las 19, con entrada libre y gratuita habrá una charla con participación de referentes de la Fundación, a la que pueden ir todo aquel que quiera hacerlo en el salón dorado del Hotel Guaraní”.



Por su parte, Eduardo Oderigo, de los Espartanos, dijo que es un desafío para ellos llevar al rugby a un centro de detención. “Algo que parece novedoso, pero nosotros ya sabemos lo que va a pasar, con muchos que van a querer dar una mano, dar segundas oportunidades, pero en definitiva por el bien de todos; porque personas que están detenidas y tienen un porqué cuando salen va a ser beneficioso para la sociedad”.



Dijo que ya viajaron a 14 provincias Los Espartanos y “es la primera vez que tenemos un referente de la provincia que estuvo con nosotros hace muchos años y que está para darnos una mano acá. Fue uno de los capitanes más prestigiosos que le dio una vuelta de tuerca, no sólo a él mismo sino al resto de su equipo”.



Se refería al ex recluso Carlos Segovia, uno de los capitanes Espartanos, quien a su vez sostuvo que “de ahora en adelante me van a acompañar para tratar de ayudar a los muchachos a salir, estar con sus familias. Poder tener su libertad, como me pasó a mí. Que tuve ayuda de los espartanos y ahora estoy acá hace muchos años. Tengo mi familia y trabajo. Hoy espero poder aportar para evitar que reincidan y puedan salir en libertad”.

Los Espartanos



Los Espartanos son un grupo de personas que desde el 2004 en el Penal 48 de San Martín (Buenos Aires) a través de la práctica del rugby, la fe cristiana, el apoyo para la continua educación y la preparación para el empleo, procura generar en personas privadas de su libertad de todo el país, una transformación en su forma de pensar y en sus corazones, para lograr así una baja en el promedio de reincidencia delictiva, brindando una segunda oportunidad.



Las actividades buscan concientizar a la comunidad en general y fundamentalmente a la población carcelaria del fuerte impacto que logra la práctica del deporte para un proceso de reconversión de los internos y apuntando a su vida después de cumplir las condenas.



En Corrientes cumplirán dos etapas, una relacionada al trabajo extramuros con una charla motivacional a desarrollarse hoy en el Hotel Guaraní a las 19 horas con entrada libre y gratuita al cual se hará una amplia convocatoria a funcionarios de distintos organismos, representantes del sector privado, comunidad educativa, eclesiástica, del deporte, la salud y otros.



Previamente, a partir de las 15, todos los sectores harán una tarea dentro de la Unidad Uno donde tomarán contactos con los internos exponiendo experiencias y vivencias de la Fundación Espartanos, buscando dar un paso más en este proyecto inclusivo. Cabe agregar que con la finalidad de lograr la integración social, trabajan articuladamente con los Servicios Penitenciarios, las personas privadas de su libertad, la sociedad, las ONG’s, el Estado Nacional y los Estados Provinciales, la Justicia y las familias de las personas que están, y estuvieron privados de su libertad.-