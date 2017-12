"Sé que Nicole discute bastante con Moyano" Miércoles, 06 de diciembre de 2017 El futbolista habló de la relación de su ex pareja con el diputado. ¿Cuál fue la respuesta de la modelo?





Fabián Cubero habló de la relación de su ex mujer y mamá de sus hijas Nicole Neumann con Facundo Moyano. El futbolista aseguró que la modelo "discute bastante" con el diputado.



"La veo bien, trabajando mucho, en pareja y feliz", dijo Poroto en Nosotros a la mañana al ser consultado por su ex pareja y agregó: "Sé que con Moyano discuten bastante" y bromeó al asegurar que tenía sus informantes. En ese momento mencionó a "las nenas", pero no dejó en claro si ellas eran o no las que le contaban sobre su mamá.



Al ser consultado sobre las fotos que aparecieron del diputado hablando con una mujer en un boliche, dijo que él no haría eso: "Nicole es celosa y esas cosas no gustan, capaz estaba mal acostumbrada".





Por último, dijo que no sabría si la modelo enamorada de su actual novio, con quien sale desde mitad de año.



Tras los dichos de su ex, la rubia le envió un mensaje a Tomás Dente, en el que se reía de su ex: "Ehhhhh ¿Que nos peleamos? ¿Por qué? ¿Cuándo? Jajaja. Y él qué sabe…"



Sobre su situación sentimental: "No estoy con la cabeza para estar en pareja, no podría dedicarme hoy en día a un noviazgo". Respecto a los rumores que lo vinculan con la participante del Bailando, Mica Viciconte, dijo que por ahora eran amigos y confesó que la invitó al cine, pero que ella no quiso.



Desde que confirmó su separación de la modelo en mayo de este año, al futbolista se lo vinculó con varias mujeres, entre ellas Barbie Vélez, Noelia Marzol y hasta con la ex de Moyano, Eva Bargiela.