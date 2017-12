Sampaoli: "Messi es superior a Maradona y Pelé"

Miércoles, 06 de diciembre de 2017

El entrenador de la selección argentina, que visitó una planta de televisores en Usuahia para dar una charla de liderazgo, respondió así a las críticas de Diego en la gala del sorteo del Mundial de Rusia 2018





Jorge Sampaoli visitó una planta de televisores en Usuahia para brindar una charla de liderazgo organizada por uno de los sponsors de la selección argentina. Luego de la misma, el DT de la Albiceleste dialogó con la prensa local y aseguró: "Messi es superior a Maradona y Pelé".



El entrenador de Casilda respondió de esta manera a la crítica emitida por Diego en la ceremonia del sorteo del Mundial de Rusia 2018. "Argentina tiene que pasar de ronda, porque el grupo es accesible y porque tiene que mejorar. No puede jugar tan mal como lo está haciendo", había disparado el Diez.





Sampaoli confesó además que "dirigir a la Selección es cumplir un sueño de muy chico. Estoy contento con lo que me toca, pero también muy responsable porque hay muchas expectativas en todo esto", según publicó Télam.



El entrenador nacional se refirió a lo complicado que será elegir al "9" de la Selección, sobre todo por "el gran nivel" por el que atraviesan Agüero, Icardi e Higuaín y también definió como "antigua" la discusión sobre si los equipos debieran defender con línea de tres o de cuatro jugadores.





"No existe en realidad la línea de cuatro, porque cuando uno ataca y usa uno de los laterales en función ofensiva, te quedan tres jugadores para defender, y entonces hay que hacer un relevo", remarcó frente a los medios de Tierra del Fuego.