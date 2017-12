Di Palma chocó contra una línea de alta tensión y dejó sin luz a todo un pueblo

Miércoles, 06 de diciembre de 2017

El piloto, que salió ileso, tuvo un accidente con su avión y dejó sin energía a la comunidad de Capitán Sarmiento







El ex piloto Marcos Di Palma tuvo un accidente con su avión. El automovilista de 44 años chocó contra una línea de alta tensión y dejó sin luz a todo un pueblo.



El siniestro ocurrió el lunes al mediodía, cuando Di Palma sobrevolaba la zona entre la ciudad de Arrecifes, al norte de la provincia de Buenos Aires, y la de Capitán Sarmiento, y una de las alas de la aeronave colisionó contra un cableado eléctrico.





EDEN informa a las comunidades de #CapitanSarmiento y #CarmendeAreco que a las 11.32 un avión embistió e interrumpió la línea Arrecifes-Sarmiento de Transba, lo que afectó de manera total el servicio a Capitan Sarmiento y de manera parcial a la cooperativa Carmen de Areco



La mala maniobra provocó el corte total de energía en la comunidad de Capitán Sarmiento y de manera parcial en la de Carmen de Areco. Afortunadamente el "Loco" no sufrió heridas ni lesiones.







Esta no es la primera vez que algún miembro del clan Di Palma protagoniza un incidente aéreo. Sin ir tan lejos, hace una semana el sobrino del actual diputado provincial, Dino, de 19 años, tuvo un aterrizaje forzoso en las cercanías de Arrecifes.