Colombi verificó los avances del nuevo Centro Administrativo de la Provincia

Miércoles, 06 de diciembre de 2017

El gobernador Ricardo Colombi junto al diputado nacional Gustavo Valdés, en un recorrido por las obras del Nuevo Centro Administrativo de la Provincia este martes por la tarde, lugar donde se construye los edificios del Instituto de Previsión Social (IPS), el Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR) y el Banco de Corrientes S.A, verificó el estado de avance de los trabajos que se encuentran “en tiempo y forma”.





Cabe recordar que la inversión es de alrededor de mil millones de pesos, “proyectando una Corrientes de unos 50 años en adelante”, declaró el primer Mandatario en el lugar.



“Cuando se tomó la decisión de hacer estas obras pensamos en una Corrientes de hace unos 50 años en adelante, y lo podemos hacer porque realmente en el caso del Banco, con su rentabilidad y su proyección que hoy tiene en el contexto provincial, permite que pueda contar con un edificio como corresponde, al igual que los otros 2 organismos”, dijo Colombi en un acto que se desarrolló en el predio que se ubica entre las calles Ex Vía, Doctor Piragine Niveyro, Lavalle y Benjamín De la Vega de esta Capital. Fue así que adelantó que “en poco tiempo esto va a ser una realidad, permitirá muchas soluciones, proyecciones, cambios fundamentales” y en ese marco aprovechó para agradecer el acompañamiento de la dirigencia gremial y de los trabajadores.



Aseguró que “el año que viene la generación de trabajo, la recuperación de uno de los sectores dinámicos de la economía de la Provincia y el país, que es la construcción, se va a seguir dando”. Y terminó felicitando a la empresa, porque “realmente estamos viendo que esto está en tiempo y forma, así que no tenemos ninguna duda de que cuando esto termine no solo va a permitir mejorar la prestación y la atención al público, sino que también comenzará a definir una nueva modalidad en lo que es la construcción en Corrientes”.



También se encontraban presentes el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres; los interventores del IPS, Lorena Lazaroff; y del IOSCOR, Raúl Esquercia; el presidente del Banco de Corrientes S.A., Alejandro Abraham; el diputado provincial Eduardo Tassano; el secretario general de la seccional Corrientes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Juan de Dios Ávalos; el presidente de la constructora Panedile S.A., Hugo Dragonetti; el arquitecto coordinado de la obra, Adolfo Asensio; entre otras autoridades y los obreros.



Por su parte, Gustavo Valdés expresó que “tenemos muchísimas expectativas ya que hace bastante tiempo muchos organismos del Estado andan deambulando por todas partes e incluso el Banco, que me tocó a mí en su momento actuar en el Fondo Fiduciario, donde el Banco no podía contar con su edificio propio”. Resaltó que “hoy proyectar estos niveles de construcción para nosotros es fundamental, y en Corrientes nos ponen la vara alta, no solamente para la Administración pública, sino también para el sector privado, porque es necesario invertir y mejorar la calidad de la construcción”.



Dijo que “estos edificios van a dar a la ciudad de Corrientes una descentralización”, porque “sabemos los enormes inconvenientes que tiene la Capital, así que es una colaboración a Eduardo Tassano, permitiendo además poner en valor toda una gran barriada, que tendrá el edificio más moderno del norte”.



Complejo de avanzada



El complejo administrativo se construye cumpliendo las normas internacionales, garantizando el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, así como también alistándolo para bajo consumo de energía y otros aspectos integrales armónicos con el desarrollo urbano, tal lo certifica la aprobación de uso de suelo que otorgó la Municipalidad. Con el objetivo de armonizar el desarrollo urbanístico en la Ciudad, el Gobierno de Corrientes también avanza con esta obra en el proyecto de descentralización administrativa y descongestión de la zona centro de la Capital, con impacto positivo en la circulación vehicular y en la mejora de la calidad de atención en los distintos servicios públicos.



En la construcción del Complejo, donde funcionarán el IPS, el IOSCOR y el Banco de Corrientes, trabajan más de 200 personas; en tanto que la obra es abastecida de insumos adquiridos en Corrientes.



Impacto local



El predio donde se ejecuta la obra, era antes utilizado como un improvisado basurero; se trata este de uno de los aspectos que cambiará rotundamente y a partir del cual el impacto del complejo administrativo en el barrio es altamente positivo. La construcción y el posterior funcionamiento de las instituciones provocarán una notoria revalorización de todas las propiedades lindantes y alrededor; los comercios vecinos también se beneficiarán con el positivo impacto ya que aumentará sustancialmente la potencial cantidad de clientes, entre otros aspectos.



Se trata de edificios ecológicos, construidos en armonía con el medio ambiente; habiéndose previsto, al frente de los edificios, una plaza con árboles y plantas. Además, se iluminará toda la zona, con seguridad las 24 horas y se pavimentará la “ex – vía”, arteria que hoy es de tierra. Todas estas acciones brindarán, sin dudas, mayor seguridad en el barrio a los vecinos.



Alcances del proyecto



Sobre el terreno de 6 mil metros cuadrados, se propuso la implantación del proyecto del Centro Administrativo, cuyo fin será alojar las instalaciones de 2 reparticiones públicas: los edificios del IOSCOR e IPS, y además la sede del Banco, en la ciudad de Corrientes. Como en los otros 2 edificios, el de la entidad financiera correntina contará con una planta baja de atención al público, y en la planta alta cocheras para los empleados.



Al igual que los otros, se construye con el concepto Green Building, cumpliendo con las normas internacionales LEED, garantizando el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, el uso racional de energía, y otros criterios. Este edificio contará con 10 cajeros automáticos a disposición del público.



La obra de construcción de los edificios del IPS e IOSCOR significa una inversión cercana a los 500 millones de pesos. Siguiendo el programa de necesidades y teniendo en cuenta tanto la población de trabajadores como de usuarios, se propuso un partido con una apertura hacia la calle Ex Vía, volcando sobre ésta, los ingresos peatonales a las distintas reparticiones.



Sobre la calle Lavalle se emplazarán los accesos vehiculares, tanto a los estacionamientos como del movimiento de caudales que origina el Banco. La idea del proyecto es conformar un importante basamento en el cual se resuelve una gran parte de la atención al público, y en los 2 pisos superiores el sector de estacionamiento de cada repartición.



Terminado el nivel de basamento se erigen las plantas de oficinas, distribuidas en 3 bloques, 2 de estos corresponderán al IOSCOR y al IPS los cuales tendrán, sobre el basamento, 4 niveles de oficinas. Desde el punto de vista urbano, se plantea una propuesta integradora, en la cual se toma como eje del desarrollo urbano la calle ex vías del Ferrocarril, generándose un gran espacio protagónico que actúa como plaza con características especiales, dadas por el verde, el diseño de los solados, el equipamiento urbano, el planteo de áreas de estacionamiento de bicicletas, entre otros.



Teniendo en cuenta el flujo de usuarios a este complejo, se previó este lugar como punto de encuentro, espera y tránsito peatonal cómodo, de las personas que lleguen allí a efectuar sus trámites, siendo además un aporte urbano de gran valor. En lo que se refiere a la imagen arquitectónica, se propone la utilización de un lenguaje moderno, de vanguardia, utilizando para ello grandes superficies acristaladas y con un tratamiento a manera de “quiebravista”, que unifica el basamento de los 3 edificios.



Teniendo en cuenta el movimiento vehicular que se generará, y con la intención de atenuar dicho impacto, se han generado 107 lugares de estacionamiento para automóviles para el conjunto de los 2 edificios, además de sectores especiales para estacionamiento de motos y bicicletas. Ambos sectores son cubiertos, a los que se accede por medio de rampas. También se incorporaron lugares de estacionamiento a 45° sobre la calle Doctor Piragine Niveyro y sobre calle ex vía del Ferrocarril.



Sustentabilidad



El proyecto de complejo administrativo se elaboró con los parámetros que fija la Certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que distingue proyectos de construcción que han demostrado un compromiso con la sustentabilidad al cumplir los más altos estándares de desempeño en eficiencia energética y bajo impacto al medio ambiente. Con los parámetros resueltos para la ejecución de esta obra, se garantizan beneficios tales como: ahorros en los costos operativos y facilidad de operación y mantenimiento; adaptabilidad y flexibilidad de usos; incremento en productividad y salud para los usuarios.



El sistema LEED es un sistema de evaluación y certificación estandarizado. Desarrollado por el United States Green Building Council (USGBC:www.usgbc.org ) goza hoy del mayor reconocimiento en la industria de la construcción en los Estados Unidos, así como a nivel internacional. En la Argentina existen pocos edificios con certificación LEED, en el caso de Corrientes, solo funciona uno actualmente.