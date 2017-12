Colombi inauguró el Hospital de San Cosme

Miércoles, 06 de diciembre de 2017

La etapa inicial de la obra viene a cubrir las necesidades sanitarias básicas de la población con la apertura de múltiples áreas en el mismo edificio.





Este martes, el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud Pública, inauguró las obras de la primera parte del Hospital Base de San Cosme “Julio Rivero”, en un acto encabezado por Ricardo Colombi.



El mandatario provincial arribó pasadas las 9 a la novel institución, la cual se encuentra situada en el acceso secundario a la ciudad, sobre Ruta Nacional Nº 12. Allí, fue recibido por la intendente Verónica Morales Maciel, el director del hospital, Alejandro Sena y el Padre Luis Ríos, quien bendijo las nuevas instalaciones. Asimismo, estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, funcionarios de su cartera y el senador provincial Sergio Flinta.



Director del Hospital y Ministro Cardozo

Al dirigirse a los presentes, el titular del nosocomio, Alejandro Sena, consideró que “el día de hoy quedará grabado en la memoria de toda la comunidad, ya que con esta obra vemos reflejado el compromiso del Gobierno provincial en el empeño de la palabra, ya que se ha cumplido una promesa muy anhelada por muchos años por toda la comunidad de San Cosme”. “Ahora nos toca a honrar a nosotros esta obra y cuidar este lugar de trabajo; no alcanzamos a dimensionar el valor y la importancia que tiene este nuevo espacio”, añadió enfáticamente el mismo.

Por su parte, el ministro Cardozo dio cuenta que “esta obra era un clamor de ustedes, del Director y de la Intendente para mejorar el hospital que ustedes ya tenían; por ello, el Gobernador sensible a esto, nos ordenó que hagamos esta obra y hoy la estamos inaugurando”. “La primera etapa viene a cubrir las necesidades sanitarias de la población, y en una segunda, se consolidará todo lo que es internación, aunque ya los pacientes que lo precisen podrán alojarse aquí”, agregó el mismo funcionario, a la vez que recordó que “este nuevo edificio forma parte de un plan de mejora en la infraestructura de todos los hospitales y centros de salud de la provincia”.



Intendente



A su turno, la jefa comunal Verónica Morales Maciel dio inicialmente las “gracias al Gobierno provincial por concretar este sueño para la comunidad de San Cosme; este nuevo edificio va a brindar salud de buena calidad para una vasta población no sólo de la localidad, sino también de la región”.



Continuando, la Intendente local instó públicamente que “ahora está en nosotros, en la comunidad y personal del hospital, en cuidarlo; para ello, quiero resaltar la importancia de la conformación de una cooperadora que contribuya al mantenimiento de esta institución, lo cual será muy necesario”.



Gobernador Colombi



Al hacer uso de la palabra, el jefe de estado provincial consideró inicialmente que “en este tipo de inauguraciones resaltamos el compromiso que tenemos con la salud pública; el compromiso es que siga creciendo San Cosme a través de la educación, de la salud, de la cultura y del trabajo, por eso estamos acompañando a sus autoridades y ratificando el compromiso de seguir trabajando juntos; esta obra queda para los sancosmeños, por eso necesitamos que la ciudadanía sea parte de ella, tenga pertenencia y conforme una cooperadora inmediatamente, ya que se hacen muchas cosas con ella y es fundamental en cualquier institución”. “Esta obra que comenzó en mayo, está a la altura de lo que es San Cosme en base a todo su potencial turístico y productivo”, añadió el mismo.



Cerrando su alocución, Colombi, instó a la comunidad a continuar “juntos, peleando cosas grandes, lo cual es lo mejor: que proyectemos a San Cosme y la provincia a 40 años y no quedarnos en pequeñeces, ya que hoy el Gobierno nacional nos tiene en cuenta y nos permite planificar el futuro de una manera diferente”.



Las obras realizadas

En esta primera etapa, se llevaron a cabo los servicios de emergencias y servicios ambulatorios, mientras que la segunda apuntará al sector de internación. En este sentido, el nuevo edificio ya cuenta con las áreas de Dirección y Admisión, instalaciones sanitarias, sala de espera, vacunatorio, laboratorio, farmacia, consultorio para clínica médica general, sala de rayos x, consultorios kinesiológico, de tocoginecología, pediatría y odontológico; enfermería, sector de emergencias, shockroom, acceso de ambulancia, sector de depósito y residuos y cerramiento perimetral de estacionamiento de automóviles en sector posterior.

Además el Ministerio de Salud Pública dispuso del equipamiento necesario para el funcionamiento del Hospital.

Cabe remarcar que para concretar esta primera parte de la obra, se llevó a cabo una inversión de más de 8 millones de pesos.