Lanús empató sin goles ante Vélez en la despedida de Almirón Martes, 05 de diciembre de 2017 En el último partido de su entrenador como local, el "Granate" no pudo sumar una victoria ante un rival urgido por sumar para engrosar su promedio. Fue 0 a 0 en la Fortaleza



Lanús no pudo ante Vélez de local e igualaron sin goles en el Sur. Fue 0 a 0 en La Fortaleza, en lo que significó el último partido de Jorge Almirón como local al frente del equipo granate.





En la previa del partido, el entrenador Jorge Almirón fue ovacionado por su público y recibió por parte del presidente de la institución una plaqueta en reconocimiento a todo lo hecho en el conjunto del Sur, en el que consiguió el Torneo de Transición 2016, la Copa Bicentenario, la Supercopa Argentina y el segundo puesto en la última Copa Libertadores.



Pese a la celebración previa, el que comenzó de mejor manera fue el elenco visitante. Los dirigidos por Marcelo Gómez encontraron espacios en la defensa del Granate y se acercaron al arco defendido por Fernando Monetti. Luis Amarilla no pudo convertir en dos jugadas claras.



Con el transcurrir del encuentro, Lanús no pudo desplegar el juego dinámico y funcional que lo caracteriza y se mostró impreciso en la transición de la pelota. En defensa tampoco encontró su mejor versión, con un mediocampo débil que no pudo frenar los avances del Fortín. De esta forma, se fueron al descanso sin sacarse diferencia.



En el complemento, el Granate estuvo un poco más lúcido y acechó en ciertas oportunidades el área de su rival pero sin capacidad de capitalizar las oportunidades generadas.



Los de Liniers siguieron con el mismo ímpetu de la primera etapa pero no supieron ajustar las imprecisiones sobre los metros finales para terminar de manera satisfactoria las jugadas.



Con este empate, Lanús no pudo enderezar su rumbo en la Superliga, en la que se encuentra relegado entre los del fondo de la tabla con apenas 13 unidades. La semana próxima intentará cerrar el año con un triunfo cuando visite a Chacarita.



Por su lado, Vélez sumo un importante punto en su carrera por no perder la categoría. Cabe recordar que este fue su último duelo del año ya que había adelantado su compromiso de la fecha 12 ante Godoy Cruz en el que cayó por 1 a 0 de local.