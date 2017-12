Inauguraron el moderno Servicio de Urología del Hospital Vidal

Martes, 05 de diciembre de 2017

Con las construcciones efectuadas y el equipamiento respectivo, la suma invertida por el Gobierno Provincial supera los 7 millones de pesos.



El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, dejó inaugurado las obras de remodelación y refacción de la Sala N° 4 del Servicio de Urología “Dr. Miguel Rossi Candia” del Hospital “José Ramón Vidal” de esta Capital, dejando como nuevo el antigüo pabellón, que se basó en la necesidad de obtener cinco habitaciones de internación independiente.



El acto contó con la presencia del ministro de Salud Pública de la provincia, Ricardo Cardozo; el subsecretario de Salud, Luis Pérez, la subsecretaria de gestión sanitaria, María del Carmen Pérez Duarte; los director del hospital Vidal, Horacio Sotelo, Dora Mondaini, Carlos Thompson, Eduardo Pérez; directores de nivel central de la cartera de Salud; directores de CAPs, de hospitales; las integrantes de la asociación cooperadora, profesionales y personal que cumplen servicios en el lugar.



Al hacer uso de la palabra, el doctor Ricardo Cardozo expresó estar conforme y agradecido a la tarea de los directivos y profesionales indicando que es una tarea muy grande y los felicitó públicamente, porque el hospital “está cambiando su aspecto, no sólo en lo estético sino también las funciones y las tareas hospitalarias han sido desempeñadas de muy buena manera”.



Confió que en el hospital “emblema” de la provincia quedan cosas por hacer y algunas quedarán para la próxima gestión. “Veo que hemos cumplido bastante con los pedidos de la dirección; quedaron cosas pendientes, como el techo que debe tener una renovación total. Me alegra que un funcionario diga nos quedan cosas por hacer, de eso se trata, de proyectar la institución que está a su cargo”.



Continuó manifestando que la Sala de terapia Intensiva va a ser inaugurada pronto y va a venir a cubrir una necesidad muy importante, sobre todo de la Capital y de toda la provincia, “vamos a aumentar la capacidad, cantidad de camas y cuando se inaugure vamos a poder dar mejor respuesta a la población sobre todo a esta actividad tan terrible que tenemos y debemos intentar solucionar : los accidentes viales. Mañana van a estar trabajando para incorporar el ascensor, van a tener equipamiento para cirugía laparascópica para servicio de oncología. Espero que la próxima gestión siga con este ritmo, nosotros vamos a ayudar desde el lugar que nos toque”.



A su vez, el director del Vidal, doctor Horacio Sotelo, manifestó su orgullo de que los acompañen en la refuncionalización del hospital para ponernos en los standares que mandan la modernidad actual. “Con la ayuda del Gobierno Provincial se está haciendo posible y quedan algunas cosas por resolver y la frutilla del postre será la finalización de los trabajos que se vienen ultimando en lo que será la flamante sala de Terapia Intensiva; que sin ninguna duda será un orgullo”, manifestó con notoria satisfacción.



Por ello dijo sentirse “muy orgulloso de formar parte de la refuncionalización de este hospital, desde el comienzo de nuestra gestión quedamos en que debíamos ponerle cómodo a nuestra gente para que puedan brindar un mejor servicio a los pacientes. Nada más agradable que venir a trabajar cómodo donde uno desarrolla su tarea. Hoy se dio, estamos en un lugar muy cómodo, seguimos teniendo ambiciones y objetivos por superar, tenemos una serie de proyectos que de no ser posible concretar hoy volcaríamos a la administración siguiente”.



Agradeció al ministro Cardozo por “la confianza que depositó en el gabinete del hospital Vidal” y como habíamos quedado inicialmente con el gobernador (Ricardo Colombi) somos gente de ley, de trabajo y lo que se ve, está a la vista, muchas gracias”.



El padre Martín Puccio pronunció una invocación religiosa y bendijo las flamantes instalaciones, donde posteriormente el ministro Cardozo y demás componentes del gabinete de Salud, directores, profesionales médicos, enfermeros y personal, efectuaron el corte de cintas de estilo y recorrido del lugar.-



Trabajos realizados



Mamposterias y revoques.

Colocación de pisos de porcelanato y contrapisos.

Trabajos en cielorrasos.

Revestimientos.

Pintura.

Instalaciones eléctricas.

Instalaciones sanitarias.

Instalación contra incendios.

Se refaccionó el pabellón a nuevo, incluyendo las áreas de enfermería y dependencias complementarias.

Entre otros trabajos.



Equipamiento



Además el Ministerio de Salud Pública dispuso del siguiente equipamiento:

Camas ortopédicas

Portasueros

Muebles de oficina

Carro de curaciones

Entre otros