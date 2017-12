Cardozo inauguró el servicio de internación abreviada del CAPS 11

Lunes, 04 de diciembre de 2017

Esta nueva área, permitirá atender a pacientes con patologías que puedan ser solucionadas en 24 o 48 horas en su barrio de residencia, como respiratorias y así evitar traslados a hospitales.



La inversión del Gobierno provincial para este centro de salud del barrio Fray José de la Quintana en la ocasión, fue superior al millón de pesos.



El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, inauguró hoy el servicio de internación abreviada del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N| 11, del barrio Fray José de la Quintana. Este nuevo servicio permitirá dar una respuesta rápida en el mismo barrio a determinadas patologías y es una manera innovadora de descentralizar la atención de los hospitales.



Las obras consistieron en: construcción de salas de internación, instalaciones sanitarias, sala para médicos de guardia, e instalación de sistema de aire acondicionado completo, entre otras. Además, el Ministerio de Salud Pública dispuso del siguiente equipamiento: camas ortopédicas, monitor multiparamétrico, nebulizador, tensiómetro con estetoscopio y oximetro de pulso, entre otros. La inversión total fue superior al millón de pesos.



El acto fue presidido por el Ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, acompañado por los subsecretarios; de Salud, Luís Pérez; y de Gestión Sanitaria, María del Carmen Pérez Duarte. También estuvo presente el director de Coordinación de CAPS de la Capital, Christian Sarquis, entre otros funcionarios del nivel central; y la directora del CAPS N° 11, Estela Paiz.



“Esta es la concreción de la internación abreviada que veníamos remando con Christian Sarquis, quien me ayudó y puso todo el esfuerzo para que hoy tengamos la cuarta internación abreviada y está en marcha la del CAPS del barrio Laguna Seca que se va a terminar”, dijo el Ministro Ricardo Cardozo.



Explicó que la internación abreviada “se trata de que en el mismo barrio se atiendan las patologías que puedan solucionarse en 24 o 48 horas para tratar de descongestionar un poco los hospitales y por eso se dotó con equipamiento y la idea es continuar abriendo nuevos centros de internación pero fundamentalmente para la mejoría de los vecinos, sobre todo y para más tranquilidad del personal que trabaja en las salas”.



“La idea es que estas salas se vayan transformando, no digo en minihospitales, pero si con las mismas características que tenían la antiguas Estaciones Sanitarias, en donde un médico podía resolver un sinnúmero de situaciones de salud”, indicó.



Remarcó “que es fundamental, en los proyectos de salud pública, que la articulación del primero y segundo nivel de atención sea muy estrecha. Estamos hablando por ejemplo del tema de la mortalidad infantil, entonces es muy importante que la relación de los obstetras y los pediatras del primer nivel con el segundo nivel sea muy fluida para que las derivaciones sean adecuadas”.



“Hablando de articulación, otra de las cosas que se vienen es la articulación con los SAPS, por suerte en este alineamiento político entre la Capital y la Provincia, la atención primaria debe pegar un salto de calidad y debe transformarse en un esquema de atención primaria vigoroso, y yo creo que lo que se viene de acá en adelante, más allá de seguir fortaleciendo los hospitales, es fortalecer y profundizar la política de atención primaria de la salud”, agregó.



“Por último, un deseo personal, es trabajar y ya lo estamos haciendo con varios CAPS, en el tema de informatización. Hemos invertido mucho en computadoras para los CAPS y también para los hospitales, pero se trata de construir una red de informatización de todo el Ministerio, pareciera que eso se trata de una comodidad para aquellos que trabajan, pero no, tiene repercusiones directas para los pacientes”, concluyó.