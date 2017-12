Provincia paga el bono de $500 y completa inversión de $160 millones en el plus extraordinario Lunes, 04 de diciembre de 2017 “El pago de este beneficio correspondiente al mes de diciembre, comenzará el próximo martes 5, día que percibirán los agentes que tengan sus Documento Nacional de Identidad terminados en 0,1, 2 y 3; continuará el miércoles 6, para quienes tengan sus D.N.I. terminados en 4, 5 y 6; y este cronograma finalizará el jueves 7, los documentos que terminen en 7, 8 y 9”, adelantó el ministro Enrique Vaz Torres.



Con el mes de diciembre, el Gobierno Provincial completa el pago de este adicional extraordinario de $2.000 por agente, otorgado en cuatro tramos desde septiembre pasado para fortalecer la capacidad de consumo de las familias correntinas y estimulando al mercado local con esta inversión extra mensual de $40 millones en el último cuatrimestre del año.







El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó hoy el pago del cuarto y último tramo del plus extraordinario de 500 pesos, que la Provincia otorgó a un universo de 75 mil agentes de la administración pública provincial –tanto activos y pasivos, incluyendo jubilados municipales- durante este último cuatrimestre, y que significó una inversión salarial adicional total de 160 millones de pesos.



“El pago de este beneficio correspondiente al mes de diciembre, comenzará el próximo martes 5, día que percibirán los agentes que tengan sus Documento Nacional de Identidad terminados en 0,1, 2 y 3; continuará el miércoles 6, para quienes tengan sus D.N.I. terminados en 4, 5 y 6; y este cronograma finalizará el jueves 7, los documentos que terminen en 7, 8 y 9”, describió el jefe de la cartera económica correntina.



“El salario de los estatales y su impacto en el consumo de bienes y servicios, del cual dependen otros trabajadores del sector privado y sus familias, ha sido siempre una prioridad para el Gobierno Provincial y la gestión encabezada por Ricardo Colombi”, remarcó el funcionario.



NUEVOS PAGOS



En noviembre pasado la Provincia acumuló una inversión salarial –con los pagos de haberes, adicional remunerativo de 3.300 pesos y plus extraordinario de 500 de pesos- de 1.860 millones de pesos.



“La nomina salarial mensual significa una inversión de 1.555 millones de pesos; otros 40 millones de pesos en concepto de adicional extraordinario de 500 pesos; a estos recursos se suman otros 263 millones de pesos por el adicional remunerativo mensual de 3.300 de pesos. Toda esta inversión salarial asciende en octubre a 1.860 millones de pesos”, detalló el jefe de la cartera económica correntina.



“Entre el 12 y 14 de diciembre, la Provincia pagará el adicional remunerativo mensual de 3.300 de pesos. El martes 12, percibirán los agentes con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; el miércoles 13, aquellos con documentos terminados en 4, 5 y 6; el pago finalizará el jueves 14”, adelantó Vaz Torres.



“En el marco de la política salarial prevista para el último cuatrimestre del año, el segundo medio aguinaldo se abonará los días 20, 21 y 22; y el sueldo de diciembre, se pagará los días 27, 28 y 29. Los montos por tramos se darán a conocer públicamente una vez definidos en articulación con el Banco de Corrientes S.A.”, recordó el ministro Vaz Torres.



Con la ejecución de todas las medidas, en el marco de la política salarial, definida por el gobernador Ricardo Colombi, y diseñadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Provincia invierte durante el último cuatrimestre del año 8.170 millones de pesos.



“La Provincia llega a fin de año con una inversión salarial de 21.620 millones de pesos, el doble de la inflación estimada, y significando un 40 por ciento más que lo invertido en 2016, que fue de 15.400 millones de pesos”, dijo Vaz Torres.