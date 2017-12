"La crítica de Maradona a la Selección en el sorteo del Mundial se soluciona jugando mejor"

Lunes, 04 de diciembre de 2017

"Argentina tiene que pasar de ronda, porque el grupo es accesible y porque tiene que mejorar. No puede jugar tan mal como lo está haciendo".



La crítica de Diego Maradona apenas las bolillas determinaron los ocho grupos del Mundial de Rusia 2018 fue una de las noticias del sorteo. Se multiplicaron las voces a favor y en contra de la opinión del ex capitán de la Selección y del contexto. Pues bien, César Luis Menotti, director técnico campeón con Argentina en la Copa del Mundo de 1978, se sumó a la polémica en sendas notas que brindó durante la jornada, con TN Deportivo y Radio Mitre. "Maradona no ofendió a nadie. Él es así, es una opinión; es auténtico. Lo que dijo se soluciona jugando mejor", respaldó el DT la libertad del "Diez" para exteriorizar su pensamiento.



Maradona lo señaló como el técnico “que más me enseñó de todos”.

No fue el único tópico en el que Menotti se mostró más cerca de lo que viene comentando Maradona. Más allá de que respeta su "idea", resultaron varios los ítems en los que el "Flaco" se diferenció de Jorge Sampaoli, actual orientador de la Selección. En principio, el ex Huracán, Independiente, River y Boca entiende que la zona que le tocó en suerte a Argentina "es accesible. Estamos mejor que en el 78, cuando nos tocó Italia, Hungría y Francia. Se puede perder con Croacia, pero contra Islandia y Nigeria son seis puntos asegurados". Más allá de la valoración, a César Luis lo que más le preocupa es que siente que Sampaoli todavía no terminó con el período de prueba. "Los jugadores deben saber lo antes posible si van o no al Mundial. Icardi está preparado para jugar en una Selección, Higuaín hace tiempo que mantiene el nivel; yo me quedo con Agüero, en parte, porque me une también el afecto. Pero el técnico tiene que elegir quién debe jugar, para que sientan la confianza, que se pueden equivocar", sentenció.



(Reuters)

Otro tema que lo distancia: la táctica. "No me gusta la línea de 3. Sentí una indirecta hacia mí de Sampaoli que no me gustó, cuando habló de que no tenía a Marcelo o a Dani Alves para jugar con laterales. Cuando yo dije de jugar con línea de cuatro era para Guardiola… y hace varios partidos que no pierde. Hay buenos laterales en Argentina. Hay buenos en todos los puestos, menos otro Messi", señaló.



Y para cerrar la el juego de las diferencias… ¿Sampaoli había dicho que no le gustaba cómo jugaba Alemania? "A mí me encanta cómo juega, es la mejor selección de los últimos años. El fútbol alemán hizo una revolución desde el 2006, le hizo siete a Brasil en su casa; no es para cualquiera. Salvo en semi o final, es mejor no cruzarse con Alemania o Brasil".





Así y todo, Menotti incluyó a Argentina entre los aspirantes a ganar el Mundial: "Los candidatos son Alemania, Brasil y Argentina. Atrás vienen España, que está en un proceso de recambio, y Bélgica, que individualmente tiene muy buenos jugadores; el tema es cuando se juntan". Y planteó que la preparación tendrá mucho que ver en el rendimiento de Argentina en Rusia: "Los amistosos de Argentina están más ligados al negocio que a la competencia".



Por último, una frase suya rebotó fuerte. ¿Se arrepintió de no haber convocado a Maradona al Mundial de 1978? "No dije que me equivoqué. Me pude haber equivocado, pero no estoy arrepentido. Salimos campeones del mundo", concluyó.