La durísima respuesta de Gianinna Maradona a Wanda

Lunes, 04 de diciembre de 2017

La hija del "Diez" utilizó las redes sociales para disparar contra la esposa de Mauro Icardi, quien había recomendado un control antidoping por los polémicos dichos de Diego Maradona



Las polémicas palabras de Diego Maradona sobre Mauro Icardi desataron una guerra que involucró a Wanda Nara, esposa del futbolista del Inter de Milán, y ahora a Gianinna Maradona, una de las hijas del "Diez".



"Sampaoli llama a Icardi solo por Wanda", aseguró Diego ante los medios italianos, luego de la ceremonia por el sorteo del Mundial de Rusia 2018.



Por supuesto, la rápida y lapidaria respuesta de Wanda Nara, sin nombrarlo, no tardó en aparecer: "Recomiendo antidoping en eventos tan importantes que se ven siempre empañados con personas que solo buscan arruinarlos con inventos y declaraciones fuera de lugar".



La última en aparecer en escena en esta nueva guerra fue Gianinna Maradona. "Qué pena que teniendo hijos no puedas dejar de criticar a otro por su pasado. Recuerdo el tuyo y me alegro el que hayas avanzado! @wandaicardi las adicciones no son una boludez y hubo mucho sufrimiento detrás de eso!", fue el primer mensaje.