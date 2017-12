El Gobierno define cuándo decretará el duelo por los tripulantes del ARA San Juan Lunes, 04 de diciembre de 2017 Es muy tensa la relación con los familiares de los tripulantes, que no están de acuerdo con el cambio en el modo de búsqueda del submarino



En horas de tensión acumulada con los familiares, y en medio del dolor por la infructuosa búsqueda del submarino, el Gobierno aún analiza cuándo decretar el duelo por los 44 tripulantes del ARA San Juan, desaparecido desde el miércoles 15 del mes pasado, cuando se reportó por última vez a la base naval de Mar del Plata.



Durante todo el fin de semana circularon versiones de que Mauricio Macri grabaría un mensaje y que la Casa Rosada decretaría el duelo nacional en homenaje a los 44 tripulantes del buque. Sin embargo, desde el Gobierno le aseguraron esta mañana a Infobae que todavía se espera el momento adecuado para hacerlo, en buena medida producto del enojo de un grupo importante de los familiares, que todavía guardan la esperanza de encontrar con vida a los submarinistas. La lógica desesperación de las familias las condujo, por ejemplo, hasta una vidente, que les dio aliento en ese sentido.



El viernes, el rumor más insistente daba cuenta de que el Presidente grabaría esa mañana un mensaje en relación al siniestro, que alcanzó magnitud internacional en estas semanas por la cooperación de Estados Unidos, Rusia, Japón, Gran Bretaña y varios países de la región. Incluso la agencia oficial Télam lo confirmó a última hora del jueves. La falta de certezas en torno a la búsqueda del submarino y la tensión con los familiares, que vivió en carne propia el silencioso ministro Oscar Aguad en vísperas del fin de semana, prolongaron la decisión.



Para colmo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el funcionario más influyente de la estrategia de comunicación oficial, estuvo de viaje en Washington: visitó la Casa Blanca y participó de una charla sobre campañas políticas con el ecuatoriano Jaime Durán Barba.





"Es un tema muy delicado, hay que ser muy cuidadosos con lo que se dice y tener paciencia. Queremos tener más información. Los familiares no aceptan que estén muertos", abundó un alto funcionario oficial del entorno más íntimo de Macri. El jefe de Estado continuaba hoy con su agenda habitual, en Casa Rosada: la tradicional reunión de coordinación por la mañana, y un encuentro por la tarde con el presidente de Assicurazioni Generali, una importante compañía de seguros italiana.



A última hora de la tarde, el Presidente mantendrá un brindis de fin de año con legisladores de Cambiemos y funcionarios de la Jefatura de Gabinete. No estará Elisa Carrió, de reposo por cuestiones de salud, y furiosa con la injerencia política y judicial de Daniel Angelici.