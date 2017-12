Los intendentes del interior preparan los traspasos de mando

Lunes, 04 de diciembre de 2017

Con el re­tor­no de Henry Fick co­mo in­ten­den­te de Mo­co­re­tá, se ini­cio ano­che el pe­rí­o­do de ju­ras de je­fes co­mu­na­les en el in­te­rior pro­vin­cial, y que en su gran ma­yo­ría coin­ci­di­rá con la fe­cha de asun­ción del go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés el do­min­go 10 de di­ciem­bre.







Con el re­tor­no de Henry Fick co­mo in­ten­den­te de Mo­co­re­tá, se ini­cio ano­che el pe­rí­o­do de ju­ras de je­fes co­mu­na­les en el in­te­rior pro­vin­cial, y que en su gran ma­yo­ría coin­ci­di­rá con la fe­cha de asun­ción del go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés el do­min­go 10 de di­ciem­bre. Los ho­ra­rios va­rí­an, to­do es­tá su­je­to a quie­nes que­rrán par­ti­ci­par de la ce­re­mo­nia en la ca­pi­tal co­rren­ti­na y los que per­ma­ne­ce­rán cir­cuns­crip­tos a sus dis­tri­tos. En al­gu­nos mu­ni­ci­pios aún “ne­go­cian ho­ra­rio” en­tre el man­da­ta­rio sa­lien­te y en­tran­te.



En Em­pe­dra­do se vi­vió una si­tua­ción muy par­ti­cu­lar. El in­ten­den­te elec­to, Jo­sé Che­me, y el sa­lien­te, Os­car Da­niel Mié­res, no lo­gra­ban po­ner­se de acuer­do res­pec­to a la se­sión y pos­te­rior tras­pa­so de man­do que se­ría en la pla­za cen­tral del pue­blo. En un pri­mer mo­men­to, Mié­res que­ría efec­tuar el ac­to a la ma­ña­na y ha­cer la se­sión del de­li­be­ra­ti­vo a la no­che, al­go que la Car­ta Or­gá­ni­ca no per­mi­te y cues­tio­nó que las ce­re­mo­nias se ex­tien­dan so­bre la me­dia­no­che. El Con­ce­jo lo­cal ya fi­jó pa­ra las 20 la se­sión es­pe­cial el 10 de di­ciem­bre. Pe­ro en ho­ra­rio ma­tu­ti­no ha­brá una reu­nión pre­via en­tre Mié­res y Che­me pa­ra ha­cer en­tre­ga del in­ven­ta­rio, es­ta­do ad­mi­nis­tra­ti­vo y de­ta­lles de obras de la Co­mu­na, in­for­ma­ron fuen­tes lo­ca­les.

Hay mu­ni­ci­pios en don­de los je­fes co­mu­na­les fue­ron re­e­lec­tos, por lo que no sur­gie­ron in­con­ve­nien­tes. Tal es el ca­so de San­ta Ana con Au­gus­to Na­va­rre­te, San­ta Lu­cía con Jo­sé “Ta­ta” Sa­na­nez, San Luis del Pal­mar con Ri­chard Va­len­zue­la, en Mon­te Ca­se­ros con Mi­guel Ángel Oli­vie­ri, San­ta Ro­sa con Pe­dro Mai­da­na, en Sau­ce con Ir­ma Obre­gón To­ros­si, Lo­re­to con Se­bas­tián To­ra­les, Ra­ma­da Pa­so con Pa­blo Pu­yol y Be­rón de As­tra­da con Adrián Cu­ri. En Be­lla Vis­ta Wal­ter Chá­vez ju­ra­rá el do­min­go a las 11 en la So­cie­dad Ita­lia­na y en San Cos­me Ve­ró­ni­ca Mo­ra­les Ma­ciel ju­ra­rá por un nue­vo pe­rí­o­do el lu­nes 11 de di­ciem­bre a las 19.

En Go­ya, es­te miér­co­les 6 pres­ta­rán ju­ra­men­to por cua­tro años los con­ce­ja­les elec­tos el pa­sa­do 8 de oc­tu­bre en los co­mi­cios mu­ni­ci­pa­les. Pe­ro el tras­pa­so en­tre el jus­ti­cia­lis­ta Ge­rar­do Bas­si y el ra­di­cal Ig­na­cio Ose­lla se­rá re­cién el sá­ba­do 9 por la no­che en el pre­dio Cos­ta Su­ru­bí, lue­go de un pro­ce­so de tran­si­ción ten­so con acu­sa­cio­nes prin­ci­pal­men­te de un cre­ci­mien­to des­me­di­do en la plan­ta de em­ple­a­dos de la se­gun­da ciu­dad de la pro­vin­cia.



El jus­ti­cia­lis­ta Ra­úl Ha­dad su­ce­de­rá al li­be­ral Gui­ller­mo Pe­lo­zo en San Ro­que y el ac­to de asun­ción se­rá el sá­ba­do 9 a las 19. En Es­qui­na el in­ten­den­te elec­to Hu­go Da­niel Be­ní­tez, jun­to a su ga­bi­ne­te mu­ni­ci­pal asu­mi­rá en sus fun­cio­nes el do­min­go 10 de di­ciem­bre, a las 20. Allí, el Je­fe co­mu­nal en­tran­te da­rá su pri­mer dis­cur­so lue­go de ga­nar­le al ra­di­cal Hum­ber­to “Pi­po” Bian­chi que con­du­jo el Eje­cu­ti­vo es­qui­nen­se du­ran­te ocho años.

En Pa­so de los Li­bres se da­rá otro re­cam­bio de co­lor po­lí­ti­co si­mi­lar. El pe­ro­nis­ta Mar­tín As­cúa asu­mi­rá tras cua­tro ges­tio­nes ra­di­ca­les con­se­cu­ti­vas. Ra­úl Ta­ra­bi­ni le ha­rá en­tre­ga de los sím­bo­los de man­do y la dis­pu­ta es­tá da­da por el con­trol del Con­ce­jo De­li­be­ran­te en la que ECO cuen­ta con ma­yo­ría sim­ple (7 edi­les) y po­dría im­po­ner al ti­tu­lar del cuer­po fren­te a los 6 del ofi­cia­lis­mo (3 jus­ti­cia­lis­tas, 1 Fren­te Re­no­va­dor, 1 Par­ti­do del Vic­to­ria y 1 Li­be­ral).

En Itu­zain­gó Eduar­do Bur­na y Ra­úl Mot­ta asu­mi­rán el pró­xi­mo 10 de di­ciem­bre. Los atri­bu­tos de man­do se­rán en­tre­ga­dos du­ran­te el me­dio­día de ma­nos del jus­ti­cia­lis­ta Os­car Pi­ñón.

El ac­to de ju­ra y asun­ción de las nue­vas au­to­ri­da­des de Mon­te Ca­se­ros ten­drá lu­gar es­te do­min­go 10 de di­ciem­bre, a par­tir de las 20:30 fren­te al Pa­la­cio Mu­ni­ci­pal, si­to en Ri­va­da­via 246.

En Mer­ce­des, la par­ti­cu­la­ri­dad es­ta­rá da­da por un re­cam­bio de ma­ri­do a es­po­sa. Es que el pe­ro­nis­ta Víc­tor Cem­bo­rain se­rá su­ce­di­do por El­vi­ra Sán­chez de Cem­bo­rain, quien en­ca­be­zó la lis­ta lue­go de que la Jus­ti­cia pro­vin­cial im­pi­die­ra al di­ri­gen­te pre­sen­tar­se a la re­e­lec­ción. No se­rá el úni­co ca­so de fa­mi­lia, Cris­tian Guas­ta­vi­no se­rá su­ce­di­do por su her­ma­no Pa­blo y se pre­vé que ju­re el do­min­go 10.

En Ita­tí el mis­mo día por la no­che to­ma­rá el man­do Jo­sé Ger­mán Fer­nán­dez de ma­nos del li­be­ral Sal­va­dor Lu­go, pre­si­den­te del Con­ce­jo a car­go del Eje­cu­ti­vo, lue­go de que en mar­zo pa­sa­do fue­ran de­te­ni­dos el in­ten­den­te Ro­ger Te­rán y el vi­ce Fa­bio Aqui­no en una me­ga­cau­sa por nar­co­trá­fi­co.