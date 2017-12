San Lorenzo derrotó a Tigre en Victoria y se mantiene como líder

Lunes, 04 de diciembre de 2017

Ganó 2-1 con goles de Paulo Díaz y Ezequiel Cerutti. Lucas Janson había marcado el empate parcial. "El Ciclón" comparte la cima de la tabla con Boca, que superó a Arsenal





San Lorenzo consiguió un ajustado pero importante triunfo en su visita a Tigre, por la fecha número 11 de la Superliga del fútbol argentino. El equipo de Claudio Biaggio se impuso por 2-1 en Victoria y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones.





El inicio del encuentro fue todo de Tigre. El conjunto local era mucho más claro en sus intenciones ante un San Lorenzo que no encontraba la pelota. Fue así como Carlos Luna contó con dos chances claras para abrir el marcador: a los 11', le quedó una pelota en el punto del penal e increíblemente definió por arriba del travesaño y, diez minutos después, ensayó un taco tras un centro desde la izquierda que pegó en la parte externa de la red.



Lo del "Ciclón" era pobre en su propuesta futbolística, pero aún así apelaba a la jerarquía de sus individualidades para intentar llegar al arco de enfrente. En uno de sus primeros avances serios, a la visita le anularon de manera errónea un gol por una posición adelantada de Ezequiel Cerutti, quien había mandado el centro previo al cabezazo que terminó en la red.



Sobre el final de la etapa iban a llegar las mayores emociones. A los 39', luego de un tiro libre ejecutado por Fernando Belluschi, Paulo Díaz apareció por el segundo palo para marcar el 1-0 con una pirueta. Aunque Tigre había tenido un mejor desempeño, San Lorenzo fue efectivo y pegó primero para ponerse arriba en el marcador.



Pero la alegría le iba a durar poco al "Ciclón" ya que cinco minutos después, los centrales perdieron la marca en el área ante un centro de Matías Pérez García y Lucas Janson cabeceó para decretar el 1-1 y poner justicia en el resultado de cara al descanso.



Ezequiel Cerutti iba a ser el encargado de volver a poner en ventaja a San Lorenzo. A los 9' del segundo tiempo, "El Pocho" empujó un centro de Nicolás Blandi y marcó el 2-1.





El encuentro ya no tuvo un gran ritmo, pero aún así "El Matador" se las arregló para generar chances para la igualdad. El elenco dirigido por Ricardo Caruso Lombardi no pudo empatar solo porque se topó con la gran tarde de Nicolás Navarro. Con una enorme respuesta ante un tiro libre de Caire y una gran tapada ante un cabezazo de Lucas Passerini en el final, el arquero se transformó en una de las figuras del encuentro para consolidar la victoria.



San Lorenzo lleva cuatro victorias en forma consecutiva y suma 27 puntos, por lo que se ubica en la cima de la tabla de la Superliga, que comparte con Boca, que venció a Arsenal en la Bombonera.



Tigre, por su parte, acumula dos caídas en fila, tiene solo ocho puntos en el torneo (está antepenúltimo) y, aunque aún está por fuera de la zona de descenso, cada vez se complica más con los promedios.