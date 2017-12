Intendentes y vices prometieron una rápida de recuperación en comunas emblemáticas

Lunes, 04 de diciembre de 2017

La situación de Capital, Perugorría, Ituzaingó, Alvear, entre otras municipalidades, fue motivo de informe por parte de “electos” intendentes y vices de ELI.





La reunión de Encuentro Liberal -ELI- del sábado pasado, dejó como conclusión un nuevo desafío, especialmente para los que tienen y tendrán responsabilidades institucionales: gestionar de la manera más eficaz, para lograr soluciones y transformaciones en el menor tiempo posible, siendo fundamental para ello, el trabajo en equipo. Así lo definieron en el cónclave que congregó a dirigentes de toda la provincia.

En ese sentido, funcionarios del ejecutivo provincial, legisladores, y concejales, ratificaron lo que ya se viene haciendo: formar parte de un solo grupo de trabajo, con los mismos objetivos. “Tenemos que estar más juntos que nunca, porque ahora viene la etapa más difícil, que es demostrarle a la gente, nuestra capacidad de brindarle una mejor calidad de vida”, dijo Cassani.

En el encuentro, Juan Ramón Castellanos, intendente de Perugorría, ratificó que no sabe cuándo podrá cobrar un sueldo, debido a la difícil situación de esta comuna; pero aseguró, que “sí, sabe, lo que hay que hacer, y como debe hacerlo”. “Prometimos que íbamos a transformar Perugorría, y eso haremos, cueste lo que cueste”, dijo para detallar que el viernes último fue una jornada muy compleja porque “como ratas, se llevaron hasta las cortinas del edificio municipal”, remarcó.

La situación de Alvear, no es muy diferente. El nuevo intendente Miguel Salvarredy, se animó a contar un secreto por muchos sabidos: “la anterior gestión que contó con su impulso, traicionó no solo la confianza, sino, el modelo de gestión eficiente que se había prometido en campaña”. En ese marco, sostuvo que “recuperar la comuna es tarea que requerirá de mucho esfuerzo”, considerando prioritario, reconquistar la confianza de los vecinos, con hechos concretos.

El doctor Emilio Lanari por su parte, indicó que “fue un año de trabajo intenso, que se incrementará a partir del 10 de diciembre”.

También señaló ante los presentes, que las definiciones en torno a las primeras acciones, serán detalladas al momento de asumir el cargo junto a Eduardo Tassano como intendente.

En el cónclave, también se conoció la realidad de otra comuna emblemática: Paso de la Patria. La viceintendente de ELI Alba Vázquez habló de la tarea que vienen realizando, en pos de llevar en principio claridad “de lo que queda” (en el ejecutivo municipal), para poder comenzar a desarrollar una ardua tarea de “cambio para bien" de los ciudadanos de esta villa turística.

En el mismo esquema Raúl Motta, habló de los desafíos en Ituzaingó; y reflexionó sobre la necesidad “de resignar aspiraciones, cuando del bien común se trata”. “Yo quería ser intendente, y decía que nadie me bajaba. Pero cambié de opinión por mi pueblo. Y junto a ECO diseñamos un esquema superador, que significará un resurgimiento de nuestra ciudad”, dijo para subrayar que con "los socios" hay un acta firmada de "co-gobierno" y "alternancia".

En la reunión también hablaron otros referentes territoriales, en la misma sintonía, de contar lo que se está haciendo, y está proyectado hacer.