Cardozo participó de la Reunión del Consejo Federal de Salud

Lunes, 04 de diciembre de 2017

El titular de la cartera sanitaria de Corrientes, Ricardo Cardozo, participó del encuentro junto a sus pares provinciales.



El cual fue presidido por el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien presentó a la Cobertura Universal de Salud como el eje principal de su gestión.



La reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) se desarrolló en la ciudad de Salta, con la participación de autoridades de Salud de todo el país. El acto inaugural estuvo a cargo del ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien dio a conocer las líneas estratégicas que se trabajarán y que tienen a la Cobertura Universal de Salud como eje articulador.



“Queremos que la estrategia de implementación de la Cobertura Universal de Salud sea compartida porque nosotros no podemos hacer nada si las provincias no acompañan”, expresó Rubinstein. Afirmó que “el objetivo fundamental es la colaboración conjunta entre la Nación y las provincias para comenzar a trabajar en cómo vamos a ampliar la cobertura poblacional, la prestacional y la protección financiera, comenzando con la población más vulnerable”.



Por su parte, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, puntualizó que “durante el encuentro se detalló sobre la nueva gestión encabezada por el Ministro Adolfo Rubinstein, quien hizo una presentación sobre los lineamientos que va a tener la Cobertura Universal de Salud y es una manera de reacomodar la planificación y los análisis que debemos hacer desde cada provincia para la implementación de la misma. Seguidamente se trataron temas de contingencia, como es el caso de las enfermedades vectoriales”.



Asimismo, manifestó que “se abordaron otros temas como el futuro del programa Incluir Salud, con respecto al cual nos informaron que va a pasar a depender de la nueva Agencia Nacional de Discapacidad, que fue creada en el ámbito de la Vicepresidencia de la Nación. Esta es una transición que va a llevar entre cuatro y seis meses, y que tenemos que ir viendo como continuamos en cada provincia la implementación y qué tipo de cobertura o modificación”.



Continuó detallando que “posteriormente nos dividimos en grupos por provincias para tratar temas puntuales, comenzando de esta manera una nueva metodología de trabajo. Lo que hicimos fue generar propuestas centrales como es el caso de modalidad de atención, recursos humanos, regionalización, y sistema de información, entre otros”.



“Corrientes forma parte del análisis de modalidad de atención y recursos humanos y esto implica que cada grupo de provincias responsables de estos temas mantengan contacto, información, discusión y análisis para poder desarrollar e ir presentando avances junto con el resto de las provincias en los próximos COFESA. Es una modalidad distinta y muy buena porque apunta, no sólo a las decisiones, sino también a la participación; hoy con este modelo federal podemos intercambiar ideas”, destacó el Ministro Cardozo.