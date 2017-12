Walter Coyette dejó de ser el técnico de Chacarita

Lunes, 04 de diciembre de 2017

El entrenador presentó la renuncia luego de la derrota ante Olimpo. "El Funebrero" está último en los promedios





Walter Coyette dejó de ser el entrenador de Chacarita Juniors. El director técnico, que en la temporada pasada había logrado el ascenso desde el Nacional B con "El Funebrero", presentó su renuncia luego de la derrota por 2-0 del sábado ante Olimpo en Bahía Blanca.



A través de su cuenta en la red social Instagram, Coyette anunció su salida del equipo en el que había asumido en febrero del 2016, cuando militaba en la segunda categoría del fútbol argentino.





Los malos resultados forzaron la salida de Coyette. En once fechas, el elenco de San Martín ganó solo un partido, empató tres y perdió siete. Suma seis puntos y está último en la tabla de los promedios. "El Funebrero" está obligado a hacer una excepcional campaña en lo que resta del certamen para no descender, después de tan solo una temporada en Primera.



De esta manera, Coyette pasa a engrosar la lista de entrenadores que dejaron su cargo en solo once fechas disputadas de la Superliga. Su nombre se suma a los de Sebastián Méndez (Belgrano), Nelson Vivas (Defensa y Justicia), Gustavo Matosas (Estudiantes), Mario Sciaqua (Olimpo), Diego Cocca (Racing), Paolo Montero (Central), Diego Aguirre (San Lorenzo), Gustavo Álvarez (Temperley) y Omar De Felippe (Vélez). Jorge Almirón (Lanús) y Ricardo Caruso Lombardi (Tigre) también anunciaron que se irán de sus respectivos equipos.