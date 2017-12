Barcelona solamente empató en casa frente al Celta de Vigo Domingo, 03 de diciembre de 2017 El Barça no pudo con el conjunto de Vigo: fue 2-2 en el Camp Nou. El rosarino igualó transitoriamente para el equipo de Valverde, que continúa como líder de la liga española



El Barcelona dejó escapar una buena oportunidad de meterle presión a sus inmediatos perseguidores. No pasó del empate como local ante el Celta y sumó su segunda parda consecutiva en la liga española.



Antes de que salgan a la cancha Valencia (visita mañana al Getafe), Atlético (recibe hoy a la Real Sociedad) y Real Madrid (visita esta tarde al Athletic Bilbao) en sus respectivos compromisos de la fecha 14, los dirigidos por Ernesto Valverde protagonizaron el adelanto de la jornada de sábado.



Arrancaron con el pie izquierdo por el tanto de Iago Aspas, que sorprendió a todos en el Camp Nou. Sin embargo, el Barça reaccionó de inmediato con una conquista de Lionel Messi, quien es el máximo artillero del certamen (gritó su tanto número 13). La Pulga estrelló un remate en el palo que pudo haber desnivelado el marcador en la primera parte y tuvo dos cabezazos claros en el complemento.



En el complemento fue Luis Suárez el que definió una buena jugada colectiva iniciada por Messi, que contó con la asistencia de Jordi Alba. Pero no pudo sostener la ventaja y fue el uruguayo Maximiliano Gómez el que selló el 2-2 defintivo en territorio catalán.



En la visita, que rescató un punto valioso, ingresaron Gustavo Cabral (en la primera parte), Facundo Roncaglia y el nacionalizado chileno Pablo Hernández (en el complemento).









Estadio: Camp Nou

Televisa: DirecTV