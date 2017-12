ECO+Cambiemos consolida poder legislativo y tratará leyes claves

Domingo, 03 de diciembre de 2017

La elección de autoridades de la Cámara de Diputados fue el puntapié para que el grupo de los 19 oficialistas se presente en sociedad.





En Sesiones Extraordinarias se debatirá el Presupuesto, Código Procesal Penal, Ley de Educación y una decena de proyectos más.



El frente gobernante Encuentro por Corrientes (ECO)+Cambiemos dio el viernes la primera señal fuerte de poder en la Cámara de Diputados, al imponer su mayoría en la elección de miembros de la Mesa Directiva, anticipando lo que será el panorama legislativo en 2018. Pedro Cassani fue reelecto como presidente del cuerpo y las vicepresidencias recayeron en manos de Eduardo Vischi y María Eugenia Mancini.

En el nombramiento de Cassani no hubo mayores disidencias y el acompañamiento prácticamente fue unánime con votos de la bancada justicialista y el oficialismo. En cambio, la dirigente del Partido Liberal (PL) Any Pereyra se autopostuló.



Al momento de la elección de los vicepresidentes, los 19 legisladores del oficialismo se abroquelaron y no hubo espacio para la oposición, lo que generó fuertes críticas en lo que consideraron “una actitud de soberbia que rompe con las tradiciones legislativas de ceder un lugar a otras bancadas”. El enojo puede resultar un presagio de las relaciones que se avecinan ante la llegada de un nuevo gobierno. Fue un año ríspido e intenso de campaña permanente. En 2018 no habrá elecciones, por lo que se presume que además de haber mayor cantidad de sesiones exista diálogo y consenso entre los bloques. Por lo pronto la conformación de Comisiones ya fue postergada para el primer encuentro del período ordinario del año próximo, al igual que la elección de la Mesa Directiva del Senado en donde la figura del tres veces gobernador, Ricardo Colombi, será determinante.





A partir del 10 de diciembre la Cámara baja estará integrada por los radicales Eduardo Vischi, Manuel Aguirre, Héctor López (presidente del bloque), Adan Gaya, Jorge Molina y Geraldine Calvi. En tanto, Encuentro Liberal (ELI) tendrá cuatro integrantes, Pedro “Perucho” Cassani, Horacio Pozo, Lucía Centurión y José “Pepe” Fernández Affur. Por el Partido Popular Javier Sáez a la que se incorporará Albana Rotela. Analía Bestard con mandato hasta 2019 será la única representante de Proyecto Corrientes. El bloque oficialista también tendrá a los reelectos María Eugenia Mancini y Marcelo Chaín de Unidos por Corrientes, se incorporará Aníbal Godoy de Acción por Corrientes y el chamamecero Ariel Báez de Ciudadanos Comprometidos (CICO).



A partir del acuerdo político con el Partido Nuevo (PANU), el recién asumido Magno Ramírez y Oscar “Chino” García, quien cuenta con mandato por dos años más, también forman parte de las huestes oficialistas. De hecho votaron en consonancia con ECO la elección de autoridades.



En tanto, en la Cámara alta, la llegada de Ricardo Colombi constituye un factor influyente para esta nueva etapa política en la que se elevará a ocho la cantidad de miembros del bloque oficialista junto a Alejandra Seward, Sergio Flinta, Noel Breard, David Dos Santos, Graciela Rodríguez, Graciela Insaurralde y Rubén Suárez; quien reemplazará a Henry Fick quien asumirá como intendente de Mocoretá. El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) completará el mandato del radical hasta 2019. Por el lado del justicialismo, la bancada estará integrada por Daniel Alterats, Mario Boffil, Nancy Sand, Roberto Miño, Carolina Martínez Llano y Víctor Giraud. La nuevista Nora Nazar de Romero Feris mantendría un rol crítico diferente al de sus colegas diputados.

Esta semana de sesiones extraordinarias tendrá la particularidad que las primeras dos sesiones serán con la conformación antigua de ambas cámaras y luego ya estarán en sus bancas los nuevos legisladores. Entre los temas más destacados se encuentran el proyecto de ley de Presupuesto General 2018 que ingresó por la Cámara baja, la Ley Provincial de Educación, la derogación de la Ley N´2.945 y aprobación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, otro es el proyecto de ley de Código Procesal de Familia y la reforma al Código Procesal Laboral y sus modificaciones. Éstos ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. Autorizar al Instituto de Previsión Social a disponer del inmueble en el barrio San Benito para el desarrollo del Centro Administrativo. Por otra parte las cuentas de inversión del ejercicio 2016.

También figura la adhesión de la provincia a modificaciones a la Ley Nacional sobre Riesgos de Trabajo. Entre las nuevas iniciativas figura la generación distribuida de energía eléctrica basada en energías renovables, acompañada de la creación de la Tecnicatura en Energías Renovables y Medio Ambiente. Además se sumó la adhesión a la Ley Nacional con su modificatoria al régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energías. Otro proyecto iniciado por la Cámara de Senadores respecto a la autonomía energética e igualdad de tratamiento que apunta a ratificar el dominio original de Corrientes sobre los recursos naturales de índole hídrica ubicados en territorio provincial, aprovechados por el Complejo Binacional Hidroeléctrico Yaciyretá.

Lo que no se pudo hacer en todo el año resultará un trámite en tres semanas y más con números cambiados en la ecuación numérica que posicionan muy bien al imbatible ECO+Cambiemos.



Actos de

asunción



El domingo 10 de diciembre por la mañana prestarán juramento el intendente de la ciudad de Corrientes Eduardo Tassano y por la tarde el gobernador Gustavo Valdés.

Previamente, el viernes 8 por la mañana está previsto una conferencia de prensa en la que Valdés dará a conocer a los miembros de su futuro gabinete.

El acto de la jura junto al vicegobernador Gustavo Canteros será el domingo 10 de diciembre a las 18 ante la Asamblea Legislativa y posteriormente en la Casa de Gobierno se hará el traspaso de mando y atributos gubernamentales. Colombi se convirtió en el primer gobernador reelecto de Corrientes y uno de los pocos en ostentar un récord de tres mandatos, sólo superado por los cuatro de Pedro Ferré.

En tanto el Jefe comunal radical recibirá el cambio de los atributos de mando de parte del justicialista Fabián Ríos en el Teatro Oficial Juan de Vera durante la mañana. El objetivo es no hacer coincidir las ceremonias municipal y provincial.