Los salarios en el sector público volvieron a subir en septiembre

Domingo, 03 de diciembre de 2017

Acumularon cuatro meses con ganancia real. Por el contrario, en el sector privado formal volvieron a perder poder de compra





El índice de salarios del total registrado elaborado por el Indec aumentó en promedio nominal en septiembre 1,4% respecto al mes anterior, como consecuencia del incremento de 1,2% en el sector privado registrado; y 1,9% en el sector público; mientras que en la franja informal la mejora fue de 1,3%; en un escenario en el que la tasa de inflación se elevó 1,9%, según la misma fuente.



Mientras que el agregado de la remuneración del sector privado, que incluye además del salario habitual el plus derivado del trabajo de horas extras y trabajo a jornada plena, sin suspensiones, que informa el Ministerio de Trabajo, apenas se movió al alza 0,3 por ciento.



Del conjunto de esos datos surge que en septiembre el único segmento de los empleados en relación de dependencia que logró sacarle alguna ventaja a la inflación, o al menos no perder, fue el promedio del sector público.



El promedio de los salarios perdió en septiembre capacidad de compra respecto de la que tuvo en agosto





No fue un fenómeno nuevo, la recuperación del ingreso real en el sector público se inició en junio, considerados como agregado Nación, provincia y municipios; en contraste con el desempeño del promedio de las remuneraciones de los empleados en el sector privado, sea en blanco o en negro, e incluyendo el efecto de la mayor intensidad laboral que posibilitó la reactivación de la economía en ese período, porque volvieron a quedar rezagados por segundo mes consecutivo.





Año de recuperación del poder de compra



Pese al subibaja de las remuneraciones en los últimos meses, por efectos estacionales, el ciclo económico y el impacto puntual de los acuerdos de salarios en paritarias, en el agregado del año, tanto en los nueve meses como respecto de un año antes, los índices oficiales dieron cuenta de una generalizada recuperación en términos reales.



El índice del Indec de salarios total registrado mostró un crecimiento de 21,9% en los nueve primeros meses del 2017, como consecuencia del incremento de 22,5% del sector privado registrado y del 21% en el ámbito público. En ese período el Índice de Precios al Consumidor se elevó 17,6 por ciento.



En los últimos 12 meses la media de los salarios aumentó 4 puntos porcentuales más que el promedio de precios de la economía

Asimismo, la variación porcentual acumulada de los últimos 12 meses del índice de salarios total registrado fue de 28,2%, liderado por el sector privado formal con ganancia de 30,4%, seguido por 24,6% en el ámbito oficial y 23,7% en la franja informal. En el caso específico de la remuneración privada plena con horas trabajadas la mejora fue del 32,9%; en un contexto de inflación entre extremos de 24 por ciento.