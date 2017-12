Gildo Insfrán presentó un escrito y no respondió preguntas Domingo, 03 de diciembre de 2017 El juez federal Ariel Lijo lo citó para que dé explicaciones sobre el contrato entre Formosa y The Old Fund para reestructurar deuda de la provincia con Nación



El gobernador de Formosa Gildo Insfrán presentó un escrito y no respondió preguntas en su paso por los tribunales federales de Comodoro Py, donde había sido citado para prestar declaración indagatoria en el marco de la Causa Ciccone. Es que en su presentación como arrepentido, el abogado Alejandro Vandenbroele reveló que la firma de la que era titular fue contratada por el gobierno formoseño para una asesoría en el marco de una reestructuración de deuda.



El juez federal Ariel Lijo había citado a Insfrán a partir de los dichos como "arrepentido" del abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, la firma que adquirió el 70% de Ciccone Calcotráfica y que previamente hizo trabajos de consultoría para la reestructuración de la deuda de Formosa con el Estado nacional.



Ante el juez Lijo, Insfrán presentó un escrito, no respondió preguntas, pero sí habló para aportar sus datos personales y dijo que va a presentarse todas las veces que sean necesarias.



El lunes, el titular del Banco Macro, Jorge Brito, presentó un escrito, mientras que ya declararon Pablo Amato, yerno del antiguo dueño de Ciccone Calcográfica, y Máximo Lanusse, ex vicepresidente de The Old Fund. Por su parte, Francisco Sguera pidió una prórroga, y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray se presentó el lunes e intentó desligarse de sus responsabilidades en el caso Ciccone.





Tras la declaración de Insfrán está previsto que se presenten ante el juez la ministra de Economía de Formosa, Inés Lotto de Vecchietti, y Sergio Gustavo Martínez, de The Old Fund, para que respondan sobre su intervención en la maniobra por la cual se realizó un contrato de consultoría "irregular" para la reestructuración de la deuda pública de Formosa, por la que The Old Fund cobró una comisión millonaria.



Se trató de "un contrato de consultoría, de forma irregular y en violación a la Ley Provincial 1180, con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO.), administrado por Jorge Ubaldo Melchor, simulando un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa; deuda que ya había sido negociada (…) más de dos meses antes de que Amado Boudou asumiera a cargo de dicha cartera", indicó la resolución del juez Lijo.



Y agregó que "el objetivo de la contratación entre The Old Fund S.A. y el FON.FI.PRO. habría sido el cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa".



La citación dispuesta por Lijo es como consencuencia de la declaración de Vandenbroele como "arrepentido" la semana pasada y es la primera vez que todos son citados en calidad de imputados, excepto Echegaray.



La semana pasada, al declarar en el juicio por el caso Ciccone a raíz del levantamiento de la quiebra de la empresa, el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner sostuvo que en el organismo recaudador "no se movía un papel sin que Echegaray lo supiera".