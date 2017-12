Más subsidios para productores hortícolas del Norte afectados por la última emergencia hídrica Domingo, 03 de diciembre de 2017 El ministro Jorge Vara, concretó una última entrega de subsidios a productores hortícolas afectados por la emergencia hídrica de mayo y junio de este año, esta vez a los tenedores de chacras de más de 5 hectáreas que no habían ingresado a esa franja menor que fue asistida inicialmente.

Puntualmente, el beneficio de $ 10.000 per cápita que les fue extendido alcanzó a unos cuarenta productores del norte provincial de las localidades de San Miguel, Tatacuá, Tabay y Palmar Grande.

La entrega de los cheques correspondientes se desarrolló ayer por la tarde (jueves 30 de noviembre) en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Producción y, acompañaron a Vara, el secretario de Agricultura, Lic. Manuel García Olano; el responsable de Emergencia y director de Economía Agraria del Ministerio de Producción, Ing. Luis Almirón; y el intendente de Palmar Grande, Sandro Pérez. En la oportunidad, se les entregó los respectivos cheques a todos los titulares de las solicitudes, las que ya estaban habilitadas para cobrar desde hoy desde las sucursales correspondientes del Banco de Corrientes SA.

Al hacer uso de la palabra, el ministro Vara les transmitió a los productores que esta ayuda económica representaba una ayuda desde el Gobierno provincial para que los “productores puedan seguir produciendo”, ya que seguramente nada les hará recuperar lo perdido luego del suceso hídrico que inundó sus chacras. En ese panorama, el funcionario les recordó que “tuvimos que afrontar 26 meses de emergencias” de distinta índole (citrícola, ganadera, agrícola, etc.), ”pero la de este año agarró todo”.

La Provincia logró afrontar inicialmente y con fondos propios las primeras acciones en materia de asistencia y logística a los afectados, aun cuando el panorama nacional no era el mejor ya que en total eran dieciséis las provincias afectadas por la emergencia. Y recordó que, para estos casos, opera un Fondo de Emergencia nacional y cuyos recursos después fueron llegando, pero que desde la Provincia “se trató de distribuir con la mayor equidad posible la ayuda y se destinó plata para mejorar la infraestructura porque había que mejorar caminos y adecuar desagües”.

Por último, el ministro reconoció que las ayudas nunca compensan todo lo perdido pero aseguró que desde la Provincia “se hizo todo lo que se podía hacer”. Y, tras superar esta larga etapa de contingencias climáticas, Vara les transmitió que para los próximos meses “hay un buen pronóstico, o al menos nada alarmante ni parecido a lo que tuvimos”.

También el secretario García Olano explicó lo realizado en materia de asistencia durante esta última emergencia hídrica, y recordó que la ayuda llegó para más 7.000 productores en total, de los cuales unos 2.000 fueron hortícolas. Y aprovechó la oportunidad para invitar para este sábado a los productores ovinos a participar del remate organizado en la Sociedad Rural de Caá Catí, donde la Provincia dispone de un financiamiento especial para el recupero de sus producciones.