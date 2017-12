Procesaron a una ex funcionaria kirchnerista por defraudación en el PAMI Sábado, 02 de diciembre de 2017 Se descubrió facturación falsa de servicios odontológicos



La ex funcionaria kirchnerista, María Alejandra Urdampilleta, fue procesada junto a otras nueve personas por el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, en la causa que investiga una maniobra de defraudación al PAMI a través de la contratación de una sociedad falsa para brindar servicios odontológicos a los jubilados de la ciudad costera.



Fueron procesados Urdampilleta quien estaba a cargo de la Unidad de Gestión Local XI de Mar del Plata, dependiente del PAMI, los auditores del organismo y a los responsables de la empresa "falsa" que cobraba por servicios que jamás fueron prestados. El caso fue investigado por Inchausti y tuvo la intervención del fiscal Nicolás Czizik, quien fue asistido por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos cometidos en el ámbito del PAMI, a cargo de Javier Arzubi Calvo.



La investigación se inició a raíz de la denuncia de una odontóloga del PAMI quien reveló la maniobra que realizaban dos prestadores llamadas Integradora del Sudeste SRL y Centro de Especialidades Odontológicas. Esas firmas presentaron al cobro facturas correspondientes a prestaciones odontológicas de carácter general brindadas a afiliados de PAMI con la firma adulterada de la odontóloga que hizo la denuncia. A esa odontóloga, según se comprobó, le falsificaron la firma en 658 ocasiones.



En el procesamiento se estableció que hubo administración fraudulenta de los fondos del PAMI. Y que de un lado estaban los integrantes de la sociedad falsa o "fantasma", denominada Integradora del Sudeste SRL(luego llamada CEO SRL e integrada por personas fallecidas o prestanombres). Del otro lado de la maniobra estaban aquellos que desde el PAMI no controlaron las prestaciones ya que se demostró que no se concretaban o eran realizadas por personal médico no autorizado, lo que le permitía a esa sociedad fantasma la presentación , para su cobro, de facturas ante el organismo. Se cobraban servicios odontológicos que no habían sido prestados, y con firmas de personas inexistentes o fallecidas.





Se determinó que la gerenciadora "Integradora de Sudeste SRL " estaba integrada por personas inexistentes o sustituidas: una de ellas era "cuidacoches" y falleció dos años antes de las maniobrabas (ocurrieron entre 2005 y 2008) detectadas con el organismo; y a otra persona se le habría falsificado el documento de identidad que habría extraviado para constituir la sociedad.



Esa empresa no tenía oficinas ni personal, y solo era un imputado quien se encargaba de todo desde la clínica CEO SRL. Por otro lado, la persona que los imputados indican como encargada de esta gerenciadora, no aparece firmando documento alguno haciéndose pasar por otra persona mediante la falsificación de documentos de identidad para encubrir su intervención.



Inchausti procesó sin prisión preventiva a Urdampilleta, que también fue concejal por el kirchnerismo, y a otros ex funcionarios de PAMI: Hugo Daniel Artero, Berta María Pasini y César Miguel Lozano y les impusó un embargo sobre sus bienes de un millón de pesos a cada uno.



El juez procesó a los particulares que aparecían en las empresas: Néstor Fabián Pardo, Marcela Susana Pagano, Rubén Carlos Pallaro y Ricardo Rubén Vaquero.