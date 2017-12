"Es cruel lo que están haciendo, prometieron que los iban a buscar hasta el final" Viernes, 01 de diciembre de 2017 Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan se decepcionó luego del anuncio de la Armada Argentina, en el que afirmaron que ya no buscarán sobrevivientes



Quince días después del comienzo de la búsqueda del submarino ARA San Juan, la Armada argentina dio por terminada operativo de rescate de los tripulantes. A partir del viernes, ya no buscarán sobrevivientes. Los rastrillajes continuarán para encontrar los restos del navío.



Minutos después de enterarse de la decisión que tomaron la Armada y el ministerio de Defensa, Luis Tagliapietra, padre del Alejandro, teniente de Corbeta de la embarcación, se mostró muy dolido por el final de la etapa de búsqueda.



"Estoy destruido. Hace una semana me prometieron que los iban a seguir buscando hasta que los encuentren. Es muy cruel lo que están haciendo", afirmó. Tagliapetra dijo no entender porqué dieron por terminada la búsqueda de los tripulantes cuando hace menos de una semana le habían prometido que continuarían con el operativo.



En diálogo con el canal C5N, el padre del marino fue terminante con respecto a la sensación que le quedó después del parte que brindó el vocero de la Armada, Enrique Balbi. "La última migaja de esperanza de migaja que me quedaba quedaba, me la acaban de tirar a la basura", explicó.



"Van a ser una búsqueda pasiva y ver si lo encuentran. Dan por hecho que no hay sobrevivientes y no van a intentar un rescate. Eso es lo más cruel", afirmó. Tagliapietra aseguró que está decepcionado porque "me prometieron algo y a los seis días se desdijeron".



"Parece que estamos peleando con (Mike) Tyson en el mejor momento de su carrera. No nos dan respiro. Es increíble", dijo en referencia a la sucesión de noticias que dio la Armada en la última semana.



Tagliapietra apuntó contra la Armada y afirmó que les mintieron a los familiares. "Pretendía que nos digan la verdad sea cual fuere. Pero nos mintieron desde el primer día. Nos ocultaron lo que sabían. Nos fuimos enterando por los medios de lo que pasaba", indicó.