El cementerio de los 44 marinos será para siempre el mar argentino Viernes, 01 de diciembre de 2017 Finalmente la Armada confirmó que ya no hay esperanzas de encontrar con vida a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Ahora comenzarán los homenajes, las placas y los discursos.

Pero sepamos que los marinos no son héroes por cómo murieron, lo son por cómo vivieron, lo son desde el día que eligieron servir a la patria en el mar y en lo profundo, haciéndose visibles a nuestros ojos cuando ya era demasiado tarde para darles las gracias. El cementerio de los 44 marinos será para siempre el mar argentino.



Repasemos ahora un poco cómo se gestó la ayuda internacional, por qué se resolvió que no hay sobrevivientes y cómo seguirán las tareas. Las Naciones Unidas, a través de la Organización Marítima Internacional (OMI), estableció un convenio de búsqueda y rescate de vidas, no de bienes, que hace que ante cualquier siniestro marítimo, siempre cualquier porción de mar debe estar atendida por un estado ribereño, que ejerce el control de autoridad SAR (search and rescue, según sus siglas en inglés).



Para la superficie SAR de nuestro país, con los escasos medios con que contamos, por no decir nulos, el compromiso que asumimos frente al mundo es patrullar una zona de 18 millones de kilómetros cuadrados, con lo cual compartimos el Atlántico Sur con Sudáfrica. Después, más al norte, corresponde a Brasil, Uruguay también tiene una porción y Chile, lo mismo, en el Pacífico. En este caso, compartimos con el país trasandino una parte en el sector Antártico.



Ante cualquier situación que ocurra en esos 18 millones de kilómetros cuadrados de un buque propio, extranjero, militar, civil o deportivo, nosotros tenemos la obligación de asistirlo. En los últimos años hubo 10 mil casos SAR en nuestra zona de incumbencia. El 99% de los casos fue atendido por la Prefectura, porque fueron buques pesqueros que tienen que evacuar un tripulante porque se enferma.





Pero el del ARA San Juan fue el primer caso SAR de envergadura en los últimos años y casi el único que involucró a un submarino. Es un caso único en la historia.



Cuando el caso SAR es de una envergadura tal que excede al país, está previsto pedir ayuda a otros estados. Y cuando se trata de un submarino, hay un fondo económico al que aportan todas las potencias que poseen submarinos en proporción a la cantidad de estos de que disponen. Rusia tiene 62 submarinos y los Estados Unidos tienen 66, son las naciones con las flotas más grandes. El fondo en cuestión es el que financia todos los gastos no militares que surgieron en los últimos días, como fueron los alquileres del buque Sophie Siem o del Skandi Patagonia.





Por eso cuando este jueves por la mañana se dispuso el regreso de esos buques a puerto, la señal era clara: se estaba por anunciar el fin del caso SAR, o sea, que ya no iban a buscar sobrevivientes. Ahora continúa otra fase de búsqueda, de los restos del navío, pero el mundo ya no está obligado a ayudarnos, ni comprometido militarmente. Esto es porque ahora se trata de un bien material, ya no hay ninguna posibilidad de rescatar cuerpos si el submarino está hundido a 600 metros de profundidad.



Cabe aclarar que cada caso SAR está enmarcado en un entorno de situación. Por ejemplo, hace cinco meses se hundió frente a Rawson el pesquero El Repunte, episodio en el que murieron 12 personas y dos lograron sobrevivir. Dos cuerpos fueron rescatados y diez quedaron desaparecidos. A las 96 horas, la Prefectura dio por agotado el caso SAR con respecto al rescate. Porque se supone que diez personas no pueden humanamente subsistir en el medio del mar helado más de 12 horas. Se tomó un margen de hasta cuatro días, pero no tenían ni una balsa, porque las balsas fueron encontradas en las inmediaciones del buque y sin gente. No tenían chalecos salvavidas porque había constancia de que no se habían usado. Entonces la Prefectura, después de una determinada cantidad de horas, dijo que el caso en cuanto a rescate, estaba terminado. O sea, el tiempo de rescate del caso SAR responde a parámetros lógicos de supervivencia.



En cuanto a la búsqueda del casco del submarino, debemos tener en cuenta que si está a más de 600 metros de profundidad, estructuralmente está dañado. Porque más allá de si hubo una explosión, la resistencia estructural del soporta hasta los 550 metros. Si el submarino está dañado, no hay posibilidad de adosar otro submarino, abrir las escotillas y rescatar a los cuerpos, porque por un principio hidroestático, si el submarino está lleno de agua, la presión de esa columna de agua entra inmediatamente al submarino rescatador y perecerían quienes estén a bordo.



De esta manera, debemos contemplar que la tumba de esos cuerpos es el mar. Como los muertos del Crucero General Belgrano, como los de El Repunte, o como tantos otros marineros que mueren en acto de servicio. No hay una posibilidad técnica ni fáctica de poder rescatar el submarino y los cuerpos. Si no lo asumimos, vamos a estar atados a esperanzas vanas de que algún día alguien nos va a levantar el teléfono y nos va a decir: "Señores, acá tienen el submarino". Eso no va a ocurrir. Al margen de que lo encuentren, lo filmen y podamos saber cómo quedó el casco.



Será una cuestión ahora de la jueza Marta Yañez, que investiga lo ocurrido con el ARA San Juan, de dejar pasar los seis meses que marca la legislación para estos siniestros marinos, donde se puede decretar la desaparición con presunción de fallecimiento de los tripulantes.