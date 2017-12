El impactante choque que sufrió un futbolista de la Selección argentina

Sábado, 02 de diciembre de 2017

Diego Perotti se vio involucrado en un accidente de tránsito mientras se dirigía al centro de entrenamiento de la Roma







Un gran susto se llevó la Roma en la previa al compromiso de esta tarde ante Spal (desde las 14:30, en el Olímpico). Diego Perotti, una de las figuras del equipo y futbolista que sigue de cerca Jorge Sampaoli para llevar al Mundial de Rusia 2018, sufrió un impactante choque al borde de su Porsche.





Según informes del Rete Sport, el delantero argentino de 29 años fue protagonista de un accidente automovilístico mientras conducía por una carretera rumbo al Centro Deportivo Fulvio Bernardini, en Trigoria.





Ese medio asegura que el accidente no le dejó consecuencias físicas al futbolista, como así tampoco a los demás involucrados. Todo sucedió alrededor de las 9 de la mañana (hora de Italia).



El ex Boca y Genoa no se encontraba dentro de la nómina de Eusebio De Francesco para el partido de hoy, correspondiente a la decimoquinta fecha de la Serie A, debido a que padece una leve inflamación en la rodilla.