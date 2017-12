Cuerpito abandonado en un patio habría sido descuartizado

Viernes, 01 de diciembre de 2017

Una muchacha se encuentra detenida (foto), luego que su hermana la denunciara.



De a poco van trascendiendo detalles macabros en cuanto al hallazgo de un cuerpito encontrado en una bolsa, abandonado en una vivienda de la localidad de San Roque, caso por el que está detenida una muchacha, quien aparentemente sería la madre. Lo que se conoció ayer es que supuestamente el cuerpo fue descuartizado. No sólo eso sino que además presentaba un avanzado estado de descomposición. “Parece que ahorcaron al bebé”, dijo la denunciante. Ante ello se confirmó que la mujer sospechosa, C.R., fue detenida luego que su hermana la denunciara.

Para entender el contexto, primeramente debe señalarse que las mujeres se criaron en casas distintas y no se frecuentaban.

Según comentó la denunciante, M.R., desde hace un tiempo a ella le llegó el rumor que su hermana estaba embarazada pero no pasaba del “qué dirán“ ya que la sospechosa negaba todo. El 8 de octubre, en la elección a gobernador, recordó que la vio en la fila para votar y ahí “confirmó” que estaba embarazada con verla. La denunciante fue consultada ayer por la radio local FM Horizonte y sostuvo que volvió a ver a su hermana días atrás y ya no se encontraba en el mismo estado. Es así que luego se enteró del tremendo hallazgo del cadáver, por lo que unió los cabos y sospechó de su propia familiar, ya que ésta vive en el barrio del hallazgo macabro.

Tras ello informó de todo a la comisaría local, que ya había iniciado la pesquisa de oficio. Luego de ello se produjo la detención de la persona, quien aparentemente sería la madre.

Debido a que hay gran hermetismo oficial ante el caso, motivado por el secreto de sumario del expediente, se recurrió a fuentes paralelas. Es así que se indicó que antes que ocurriera el hallazgo se habrían escuchado durante “tres días” el llanto de un bebé en casa de C.R.

Lo cierto es que cuando los agentes policiales llegaron a casa de la detenida, ésta manifestó no tener que ver con el tema.

“Ella se habría querido escapar pero la atraparon antes. Otra hermana mía, que fue a la casa de C.R. (la detenida) para buscar ropa y llevarla a la comisaría, vio que había armado un bolso como para viajar. Dentro de la casa había sangre, me dijeron”. La denunciante M.R. hipotetizó que la detenida no habría actuado sola. “Creo que tarde o temprano, mi hermana no va a querer hundirse sola y va a decir quién la ayudó”.

Por otro lado, M.R. pidió a la comunidad local que no se difunda una fotografía que aparentemente sería de la criatura hallada dentro de la bolsa, ya que obviamente toda su familia se encuentra acongojada ante este tremendo caso que involucraría a uno de sus miembros. “Ver las imágenes sólo aumenta este dolor, acuérdense de mi tía que es mayor”, expresó la denunciante.

Debe recordarse que el miércoles, alrededor de las 8, una persona que reside en el barrio Malvinas alertó a la Policía de la presencia de un extraño bulto.

Los uniformados locales fueron hasta la vivienda mencionada y constataron la presencia de un cuerpito en el patio. Es así que el cadáver fue secuestrado y llevado primeramente a Goya, ya que allí está radicada la causa judicial y se llevan adelante los trámites correspondientes. Si bien no se pudieron dar mayores detalles, las fuentes oficiales confirmaron que el cuerpo fue trasladado ayer hacia la capital correntina para continuar con los estudios. En cuanto al trabajo policial se realizó un sondeo vecinal, para recabar testimonios.