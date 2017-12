Flamengo definirá la Copa Sudamericana frente a Independiente

Viernes, 01 de diciembre de 2017

En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el "Fla" ganó 2 a 0 con un doblete de Felipe Vizeu y es finalista (4-1 en el global). Definirá la Copa frente a Independiente, que viene de eliminar a Libertad





El Junior de Barranquilla volvió a perder ante Flamengo y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el cuadro de Brasil se impuso por 2 a 0 en el partido de vuelta de la semifinal con un doblete de Felipe Vizeu y será el rival de Independiente de Argentina en el partido decisivo.



El cuadro tiburón no pudo remontar la serie luego de la caída de la semana pasada por 2-1 en el juego de ida. Contó con situaciones claras para marcar, como la acción que ocurrió a falta de tres minutos para el final, donde el arquero César le contuvo un penal a Yimmi Chará, pero no se mostró fino en la estocada final. Todo lo contrario ocurrió el cuadro carioca, que jugó el encuentro de manera muy inteligente, no se desesperó nunca y en las pocas chances que tuvo anotó para lograr el pasaje a la final.





Con esta clasificación, Flamengo continúa con el objetivo de salvar un año flojo, en el que quedó eliminado en la fase de grupos de la Libertadores, ocupa el sexto lugar de la liga brasileña y lo eliminaron prematuramente de la copa local.



El cuadro mengão, dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda, irá ahora por la gloria continental frente al Rojo de Avellaneda, que viene de eliminar a Libertad de Paraguay.



La primera final de la Copa Sudamericana se disputará el 6 de diciembre en el estadio Libertadores de América, mientras que la revancha será una semana después (el 13 del mismo mes) en el estadio de Maracaná.