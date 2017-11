"A lo mejor murió ahogado, pero en un balde"

Jueves, 30 de noviembre de 2017

La titular de Madres de Plaza de Mayo culpó al Gobierno por la muerte del joven artesano. Además cargó contra Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por la desaparición de una imagen del Gauchito Gil





En otro duro discurso en la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini culpó al Gobierno por la muerte de Santiago Maldonado al afirmar que su muerte por ahogamiento fue en realidad un asesinato.



"Ellos tiene mucha metodología para matar, tal vez murió ahogado, ¿después saben de qué? de que lo torturaron. Porque a nuestros hijos les hacían así. Les hacían infinidad de torturas, terribles, internas, que no se pueden explicar. Y al final les metían la cabeza en el agua y para respirar, para ver si se resucitan, pobrecitos, se ahogaban ellos mismos. Sí, a lo mejor murió ahogado, pero en un balde. No nos van a engañar, no les vamos a creer", lanzó.



Por otro lado, la dirigente expresó su enojo con el gobierno porteño debido a un problema con una imagen del Gauchito Gil que la organización que preside había instalado en la Plaza de Mayo y supuestamente la policía retiró "por orden de Rodríguez Larreta".



"La volaron por orden del capo de la Ciudad y como Larreta no nos puede secuestrar a las Madres, debe haber mandado a (Patricia) Bullrich y secuestró al Gauchito. Yo lo único que le pido al Gauchito es que les cague la vida, que les pase de todo, que se les rompan las piernas, que les vaya mal en la política, el Gauchito sabe cómo", lanzó.



También, y como ya es habitual, el mensaje de Bonafini estuvo destinado al presidente Mauricio Macri, a quien acusó de usar "pistolas y ametralladoras contra el pueblo".