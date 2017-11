Salud Pública realizará testeos gratuitos de VIH en la plaza Vera

Jueves, 30 de noviembre de 2017

Será de 8 a 12 y de 17 a 20. Acciones similares, como capacitaciones y charlas de prevención y concientización sobre esa enfermedad, se replicarán en hospitales y CAPS de la capital y del interior.





Por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora mañana 1 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, pondrá a disposición de la comunidad la posibilidad de realizarse testeos gratuitos en la plaza Vera y en hospitales y CAPS de toda la provincia, entre otras acciones de prevención y concientización de esa enfermedad.



En la plaza Vera, las actividades se llevarán a cabo de 8 a 12 y de 17 a 20, con testeos, consejería y entrega de folletería a la comunidad. Mientras que en el Hospital Ángela I. de Llano, se realizará la 5° Jornada de Prevención de la Infección por VIH/SIDA, de 9 a 12. Esta actividad consistirá en charlas dirigidas a toda la comunidad sobre cómo prevenir el contagio y el diagnóstico precoz de la infección por VIH. Se ofrecerá a los asistentes la realización del test de VIH de forma gratuita, confidencial y anónima.



En este marco, todos los hospitales retiraron de la sede del Programa de VIH/SIDA sus cajas preventivas con material gráfico para consejería y test rápidos para el testeo voluntario gratuito y confidencial.



La Jefa del Programa de VIH, Angelina Bobadilla, indicó: “Este año estamos con la estrategia fuerte y principal que es el testeo, buscar a los pacientes que tienen VIH, ofrecer a la comunidad la oportunidad de hacerse el testeo y saber su estado serológico, en el caso que sea positivo, para poder ingresar al programa de atención”.



“En la capital vamos a estar en la plaza Vera, ofreciendo testeo voluntario durante todo el día, por la mañana de 8 a 12 y por la tarde, de 17 a 20 con un cierre con espectáculo musical”, detalló.



“A su vez, en toda la provincia vamos a estar realizando testeos voluntarios y consejería, tanto en las plazas como en los hospitales y en los CAPS. También se van a llevar a cabo capacitaciones en hospitales del interior”, agregó.



Bobadilla dijo que “a nivel central del Programa, iniciamos nuestras actividades, para cerrar ahora el primero de diciembre, ya en noviembre con una capacitación para todo le quipo de salud sobre tratamientos nuevos de VIH/SIDA y así seguimos todo el período de noviembre; trabajamos en bioseguridad en los hospitales”.



PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD



Sobre prevención del VIH/SIDA, la funcionaria remarcó: “La transmisión se realiza principalmente en Argentina y en Corrientes por vía sexual, entonces seguimos hablando de la prevención usando el preservativo. Las Prácticas sexuales protegidas con preservativos no tienen riesgo de transmisión del virus VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual)”.



“También la estrategia fuerte es hacerse el test, porque si es negativo, seguimos cuidándonos y si uno no se estaba cuidando, empezar a tomar conciencia y a usar las medidas preventivas, y si fuera positivo, empezar el tratamiento en etapas iniciales de la enfermedad, lo que va a asegurar que el paciente tenga una muy buena calidad de vida y que no tenga episodios de SIDA y hospitalizaciones”, agregó.