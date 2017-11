El Gobierno levantará el secreto militar sobre el ARA San Juan, pero le pedirá precisiones a la jueza

Jueves, 30 de noviembre de 2017

El Ministerio de Defensa le solicitará a la magistrada Marta Yañez que le especifique la información que necesita sobre el submarino desaparecido con 44 tripulantes





Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el Gobierno levantará el secreto militar sobre la investigación del submarino ARA San Juan, aunque le pedirán a la jueza Marta Yañez que especifique cuál es la información que necesita para avanzar con el expediente.



Las fuentes dejaron saber que parte de la información que la magistrada necesita probablemente no esté bajo confidencialidad, aunque otra parte sí, como es habitual en casos que involucren a las Fuerzas Armadas.



Este miércoles, en diálogo con la agencia Télam, la magistrada explicó: "Estamos requiriendo toda la información, lo que incluye todos los partes vinculados con el submarino, transcripción de las comunicaciones, el mantenimiento del submarino, las personas que estuvieron encargadas de ese mantenimiento, qué misión cumplían, es decir, todo lo concerniente al hecho". Cuando esto sea oficial, algunas cosas deberán ser relevadas del secreto militar.



En ese sentido, agregó: "Estamos requiriendo el detalle de anteriores tripulaciones que puedan aportar su testimonio sobre el estado del submarino, para lo cual necesitamos que estén liberados del secreto que pudieran tener como obligación de Estado".





La jueza Yañez

"El trámite de requerimiento de información se realizó al propio Aguad para que responda a la brevedad, aunque no lo impusimos de ningún plazo", detalló Yañez.



Yañez quedó a cargo de la causa luego de que los dos primeros días estuviera a cargo (por subrogación) de la magistrada federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio de Seleme, quien caratuló a la investigación de manera provisional como "averiguación de delito", figura que aún se mantiene.



La denuncia fue registrada el 17 de noviembre, cuando pasaron las 36 horas que estipula el protocolo desde el último contacto del submarino con la base de control, y fue formulada por la propia Armada ante ese juzgado, atento a que "la última comunicación de la nave se dio en línea horizontal con Caleta Olivia", según dice textualmente el primer informe de situación.



Hasta el momento, la causa cuenta con la documentación básica de cuándo salió el submarino, en qué condiciones, el derrotero que tenía la nave. Es por eso que, para la jueza Yañez "es imprescindible que se abunde en detalles y por eso esperamos que cuanto antes nos remitan la información".



Por último, respecto a si tiene previsto citar a declarar al propio ministro Aguad, a la cúpula de la Armada o a altos oficiales vinculados con el área de submarinos, Yañez indicó que "por ahora requerimos información, no está previsto eso, pero no está descartado, seguramente se hará más tarde".