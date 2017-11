Vuelco y choques dejaron personas lesionadas

Jueves, 30 de noviembre de 2017

Durante la mañana de ayer se registraron siniestros viales en distintos puntos de la ciudad. Un hecho en el barrio Las Tejas arrojó un herido. Mientras que en un incidente por Avenida Centenario, un niño de 3 años debió ser trasladado al hospital..





En calles capitalinas, varios siniestros viales ocurrieron tan solo en media jornada. De los cuales, conductores y acompañantes debieron ser atendidos por personal del 107. Un vuelco se registró en horas de la siesta en el barrio Las Tejas. Momentos antes sobre Avenida Centenario, un chiquito que iba en moto junto a su padre sufrió un choque.



Sobre calle Río Negro en el barrio capitalino Las Tejas se registró un choque entre dos camionetas que terminó con uno de los vehículos involucrados con las ruedas hacia arriba.

Según testigos del choque, una camioneta Toyota Hilux fue quien huyó tras embestir a otro rodado.

“Chocó y se fue en dirección al barrio San Marcos”, se escuchó decir de un vecino a la Policía.

Por fortuna, el conductor de la camioneta que volcó tras el choque, resultó con lesiones leves.

Momentos antes a las 13:20, por Avenida Raúl Alfonsín (continuación de Centenario) al 4500 y su intersección con calle Morse, se produjo un accidente de tránsito entre un motociclista y un automóvil.

En el rodado de menor porte viajaba un hombre mayor de edad junto a su niño de tres años.

Según testigos ninguno llevaba el casco de seguridad.



El chiquito debió ser trasladado al Hospital Pediátrico.

Presentaba a simple vista golpes y raspones en la zona de la cabeza y de su piernita derecha. Mientras que al hombre lo derivaron al Hospital Escuela con heridas en su pierna.

Por su parte los ocupantes del automóvil, participe del accidente, no sufrieron lesiones.

Un familiar del motociclista que se acercó al siniestro explicó que el muchacho iba a buscar a su esposa del trabajo y que “al niño lo trasladaron para control”.



Otro motociclista con

heridas de consideración

Minutos después de las 14 sobre calle Salta, a pocos metros de Rivadavia se produjo otro siniestro vial.

Esta vez el conductor de un automóvil se disponía a salir del lugar que estaba estacionado y de manera imprevista un motociclista “se lo atravesó” dijo un testigo ocasional.

En la moto se trasladaba un muchacho, quien sufrió heridas graves en una de sus piernas.

Vecinos llamaron al servicio de emergencias 911 y solicitaron una ambulancia tras el pedido de ayuda del conductor de la moto.

Fue trasladado al Hospital Escuela para su atención médica.

Por el accidente, agentes municipales debieron interrumpir el tránsito hasta se completaran los trabajos de peritajes correspondientes.



SALTA CASI RIVADAVIA. MOTOCICLISTA LESIONADO.

SALTA CASI RIVADAVIA. MOTOCICLISTA LESIONADO.



Más accidentes

Otro choque se registró cerca de las 10 en la intersección de las calles Elias Abad y Lamadrid. En el lugar, un motociclista sufrio heridas de consideración tras chocar contra un automóvil. También en la intersección de Avenida Chacabuco y calle Ñaembé se registró otro siniestro vial. El conductor de una moto de apellido Sena colisionó contra un automóvil.

Sobre la banda este, un Volkswagen Gol no pudo evitar ser chocado por el motociclista de 25 años, quien viajaba en una Guerrero 125 centímetros cúbicos. Tras el choque, Sena debió ser derivado al Hospital Escuela con lesiones.

El tránsito estuvo complicado en esa zona del barrio Santa Rosa.

Derrape en San Cosme

Sobre Ruta Provincial Nº1, próximo a la localidad de San Cosme, se registró el derrape de una motocicleta Mondial de alta cilindrada.

El conductor de , de apellido Sandoval, mayor de edad, perdió el control del rodado y cayó pesadamente contra la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto fue trasladado al Hospital Escuela. Ingresó al centro de salud con traumatismo de tórax y fractura de pierna.



Incendios sin heridos



Tres incendios declarados se registraron ayer en distintos puntos de la ciudad capitalina. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo se tuvo que lamentar, en algunos casos, daños totales.EPC301117-017F13

Cerca de las 7, un supermercado ubicado en calle 2 del barrio Doctor Montaña se vio consumido por el fuego en el área del galpón.

Otro de los siniestros ocurrió a las 11:30 en una vivienda ubicada en calle Dardo Rocha, entre Los Cocos y Remedios de Escalada.

El fuego que afectó un dormitorio fue apagado en su totalidad, luego de un arduo trabajo realizado por Bomberos.

Por otra parte en horas de la tarde, cerca de las 18:30, otro pedido de la autobomba fue registrado en el servicio de emergencias. Por calle Suipacha próximo a su intersección con calle Necochea en el barrio Arazatí, una vivienda sufrió un incendio.

El fuego comenzó tras un cortocircuito registrado en el primer piso del domicilio.