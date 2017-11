Detuvieron a una joven sospechosa por la muerte de un bebé

Jueves, 30 de noviembre de 2017

Encontraron el cuerpito de un bebé sin vida dentro de una bolsa de residuos en el barrio Malvinas Argentinas de la localidad.

Aunque rige el secreto de sumario, trasncendió la detención de una mujer de 19 años, sospechada de estar vinculada con el macabro suceso.





El hallazgo del cuerpo de un bebé en una bolsa de residuos, encontrado en el patio de una vivienda en el barrio Malvinas Argentinas de San Roque mantiene a la comunidad en vilo. Desde que efectivos de la policía se presentaran en la vivienda, tras recibir la notificación del caso , en la ciudad no se habla de otra cosa.



Según trascendió, una persona allegada al círculo cercano de una mujer – que fue detenida en las últimas horas como sospechosa del hecho – fue quien alertó a la policía.



No obstante, desde esferas oficiales no confirmaron todavía ninguna información sobre la identidad de la persona detenida, aunque trascendió que se trataría de una joven de 19 años.



Desde el Juzgado de Instrucción de Goya habría partido a la par la notificación de que fueron integrantes del área de Medicina Científica quienes confirmaron que se trató de un pequeño recién nacido. El bebé, que habría sido encontrado varios días después de su deceso, se trasladó a la morgue judicial de Goya.