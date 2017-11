Educación presentó dos libros para el aprendizaje de Guaraní y de Inglés Jueves, 30 de noviembre de 2017 Presentaron los libros Asajé y las publicaciones de inglés Made in Corrientes MIC 2 y 3, para escuelas primarias rurales.



El Ministerio de Educación realizó ayer la presentación del libro de guaraní para escuelas primarias rurales Asajé y las publicaciones (también para escuelas primarias) de inglés Made in Corrientes MIC 2 y 3. El acto tuvo lugar en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, con la presencia de la ministra de Educación, Susana Benítez; el secretario del Consejo Federal de Educación, Orlando Macció, y la directora de Educación Bilingüe, Clarisa Godoy.

Asajé y MIC 2 y 3 fueron íntegramente diseñados por referentes técnicos de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, supervisoras del Consejo General de Enseñanza Privada y Especialistas en el área la lengua cultural guaraní y de la lengua inglesa.

El trabajo fue elegido por la embajada de Australia para obtener 30.000 copias publicadas de libros para estudiantes y 3.500 copias para docentes.

“Es un orgullo para Corrientes este trabajo. La semana pasada tuvimos media sanción de la Ley Provincial de Educación y, dentro de los puntos de esa ley, la educación de las lenguas es una parte fundamental”, dijo la ministra Susana Benítez. “Acá estamos hoy presentando un libro de guaraní que está destinado a las escuelas de educación primaria, con esto estamos defendiendo nuestra lengua materna, defendiendo nuestra idiosincrasia. No necesitamos que vengan extranjeros a mostrar lo nuestro, somos capaces de hacerlo nosotros mismos porque tenemos profesores de guaraní que tienen un nivel académico extraordinario y forman parte de la docencia correntina”, manifestó.

Dijo que también es un orgullo presentar los libros MIC 2 y MIC 3. “Los libros de inglés están contextualizados en la provincia de Corrientes, entonces los correntinos van a poder estudiar inglés conociendo su territorio, conociendo su realidad y también esos libros son de producción correntina”, indicó la funcionaria.

Por su parte, Macció dijo: “En estos libros se unen dos cosas muy importantes: la historia, nuestro acervo de dónde venimos, y el futuro. Son libros que están realizados por correntinos para correntinos y eso fue hecho, cómo está acostumbrada Clarisa Godoy, a puro pulmón así que nuestro mayor agradecimiento a todos los que trabajaron para que esto sea una realidad”.

A su turno, Godoy explicó que Asajé es la primera publicación para escuelas primarias que rescata la lengua guaraní. “El libro está escrito en parte en guaraní y parte en castellano y ya tiene código QR, lo cual facilita el aprendizaje”. La funcionaria se refirió también a los libros MIC 2 y MIC 3, que proponen aprender inglés a través de historias y paisajes correntinos.