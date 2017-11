La Provincia inauguró la unidad de Stroke del Hospital Escuela

Jueves, 30 de noviembre de 2017

Se trata de un sector especializado para el tratamiento de pacientes que hayan padecido un Accidente Cerebro Vascular (ACV).



“Estamos muy conformes con este servicio que va a ser de suma utilidad para toda la sociedad”, destacó el titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo.



El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, inauguró hoy la Unidad de Stroke, sector específico para el tratamiento de personas que hayan padecido un Accidente Cerebro Vascular (ACV), del hospital Escuela Gral. José Francisco de San Martín.



Para la Unidad de Stroke, se llevó a cabo la refacción integral de la sala, la refacción de la sala de médicos, instalación de equipos de aire acondicionado y de paneles de oxígeno. Además, el Ministerio de Salud Pública dispuso del siguiente equipamiento: bombas de infusión, respiradores, camas eléctricas para unidad de terapia intensiva, monitores multiparamétricos, cardiodesfibrilador, carro de curaciones y carro de paro. La inversión total fue superior a los siete millones de pesos.



El acto fue encabezado por el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Gerardo Cassani; junto al Ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo.



Al respecto, el director del Hospital Escuela Gral. José Francisco de San Martín, Alfredo Revidatti, indicó que la Unidad de Stroke era una obra que “venía gestándose venía gestándose desde aproximadamente 3 años”. “Esto lo tomó como política de Estado el Ministerio de Salud Pública, con el doctor Cardozo y se comenzó a trabajar”, agregó.



En el marco del funcionamiento de la nueva unidad, Revidatti explicó que “se ha cambiado el tomógrafo, específicamente pensando en que necesitábamos un tomógrafo que pueda escanear el cerebro con mucha precisión. Además se está colocando, para poder seguir con esos estudios de las personas con ACV, un resonador que va a estar funcionando dentro de poco y el ministro Cardozo nos dio una ambulancia equipada con toda la tecnología para poder trasladar a este tipo de pacientes, mediante un acuerdo que hicimos con el Instituto de Cardiología para hacer una parte de hemodinamia”.



“Tenemos anualmente alrededor de 3 mil personas que concurren a los centros de salud por ACV y tenemos la ambición de poder recuperar a este tipo de personas”, dijo y remarcó que “el problema del ACV es un problema de salud pública y por eso el ministro Ricardo Cardozo lo ha tomado con las riendas y las fuerzas necesarias”.



En tanto, el Ministro Ricardo Cardozo, destacó: “Siempre es un gusto estar acá por muchos motivos, por los amigos que uno tiene, los compañeros de trabajo y por el prestigio que tiene este hospital a lo largo ya lo ancho de la provincia, dando siempre respuestas a los requerimientos de salud de los correntinos”.



A su vez, destacó la importancia de la Unidad de Stroke, entendiendo que “el ACV, junto con las infecciones respiratorias, están a la cabeza de las enfermedades como causante de muerte”. “Estamos muy conformes con esta inauguración que va a ser de suma utilidad para toda la sociedad”, enfatizó.



En otro orden, resaltó que si se observa los pasillos del hospital “se puede ver como se está construyendo a toda máquina el servicio de hemodiálisis, el servicio de laboratorio y ni bien se terminen los trámites administrativos se comenzará con la ampliación de la terapia intensiva”.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, explicó cómo surgió el proyecto de la unidad habilitada. En este sentido indicó: “Después de interiorizarme sobre esta patología entendimos que era sumamente importante y necesario contar con un servicio especializado específicamente para eso, razón por la cual yo fui solamente un pequeño eslabón que generó el interés del Gobierno provincial y el gobernador Ricardo Colombi tomó esta cuestión de manera central para que Corrientes y la región pueda contar con este servicio”.



UNIDAD DE STROKE



Por último, el jefe del Servicio de la Unidad de Stroke, Héctor Álvarez, explicó que en ese sector “vamos a atender en la emergencia de los accidentes cerebro vasculares y tratar de mejorar y hacer el tratamiento, principalmente de los pacientes que ingresan con ACV isquémico que es lo que más frecuentemente se ve”. “El 80 por ciento de los ACV son de origen isquémico y existe un tratamiento que se hace de manera rápida, dentro de las 3 o 4 horas del ataque, y para eso se necesita un equipo entrenado y multidisciplinario”, remarcó.



“A nivel país, el tratamiento del ACV isquémico hay en pocas ciudades y ahora nosotros en Corrientes lo vamos e empezar a realizar”, destacó.



En esta línea, explicó que el ACV isquémico “son aquellos ataques que se dan paulatinamente y no van directamente al coma como los de origen hemorrágico. Pacientes que tienen la pérdida del habla o la pérdida de fuerza en un miembro o a veces la pequeña pérdida de la visión, que muchas veces uno no le da importancia y eso está generando pequeños ACV isquémicos que si uno no lo trata, en futuro se va a transformar en un ACV más grande y lo que tiene más importancia en el ACV isquémico no es tanto la mortalidad, sino las secuelas y la discapacidad que genera en los pacientes”.