Se intensifican los rastrillajes y se suman nuevas embarcaciones

Jueves, 30 de noviembre de 2017

El buque Islas Malvinas trasportará un dispositivo ruso que permite una exploración submarina de hasta mil metros. 18 países participan de las tareas





Por primera vez desde que comenzaron los trabajos de logística en Comodoro Rivadavia los soldados de las armadas de Rusia y los Estados Unidos compartieron las instalaciones del puerto. Este miércoles arribó el buque que trasladará hacia la zona de rastrillaje la tecnología que permite la búsqueda submarina hasta 1000 metros de profundidad.





Buques, aviones y dispositivos submarinos, de 18 países, buscan intensamente desde 14 días al submarino desaparecido ARA San Juan. Más allá de los rumores y las especulaciones, el operativo de búsqueda y rescate no arrojó todavía resultados sobre los 44 submarinistas que forman parte de la tripulación.



En su última conferencia de prensa, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, indicó que ya fue rastrillado el 68% de la zona del golfo de San Jorge y que se barrió un área de 40 kilómetros. Al conjunto de embarcaciones que participan del operativo se sumará el buque ARA Islas Malvinas, la embarcación que atracó hoy en el puerto y que transportará el Pantera Plus, el dispositivo de origen ruso que permite una exploración submarina de hasta 1000 metros de profundidad.



El ARA Islas Malvinas será sometido a unos pequeños trabajos de soldaduras y, por su origen ruso -fue adquirido por la Armada Argentina en diciembre de 2015- fue elegido para transportar al contingente euroasiático. Una vez finalizado los trabajos técnicos partirá rumbo al Golfo de San Jorge. Mientras tanto, continúa su viaje hacia la zona de buque otro buque ruso, el Yantar, que viene de realizar operaciones en África. Está contemplado que llegue a destino el próximo 5 de diciembre.





La actividad prevista en el puerto de Comodoro Rivadavia continuará la semana que viene cuando, según informaron a Infobae las autoridades locales, regrese el buque Skandi Patagonia –el primero de los remolcadores que partió hacia la zona de búsqueda- para recargar provisiones, y también se aguarda la llegada de otra embarcación, el Atlantis, con bandera de los Estados Unidos.



Por primera vez desde que comenzaron los trabajos de logística en esta ciudad del sur del país los soldados de las armadas de Rusia y los Estados Unidos compartieron las instalaciones del puerto.



Definen si los familiares pueden ser querellantes



La magistrada federal de Caleta Olivia Marta Yáñez debe resolver si acepta que las ocho familias de los tripulantes que se presentaron hoy puedan ser querellantes en la causa. Así lo confirmó la magistrada este miércoles ante la prensa, tras reunirse con Luis Tagliapietra, el padre de uno de los submarinistas, quien representa a las familias interesadas en ser parte de la investigación.



"La reunión es confidencial, no puedo decir nada de lo que hablamos. Hay que respetar la situación que están viviendo los familiares. El vino -por Tagliapietra- con la propuesta de constituirse en querellantes, y mañana lo vamos a evaluar", explicó Yáñez.





Además, la jueza destacó que aún espera las respuestas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, al que le mandó un cuestionario para incorporar a la investigación. "Sigue todo igual. Ustedes entienden que la información que solicitamos está comprometida con la confidencialidad. A partir de que podamos disponer de la desclasificación de la información vamos a poder recabar, entiendo yo, pruebas sustanciales", explicó la jueza que comentó que es la cartera de Defensa la que tiene que levantar la confidencialidad.



"No han relevado el carácter confidencial de lo que pedí el viernes. Lo debe levantar el Ministerio de Defensa. La ley habla que es el Presidente, pero por un decreto de 2006, la función está delegada a Defensa", destacó.



Por último, al ser consultada sobre la reparación de media vida que se le realizó al submarino, la magistrada dijo: "No puedo responder sobre eso porque no tengo esa información" y agregó: "voy a reconstruir lo previo a la zarpada y lo que se reparó del Ara San Juan".