Histórica visita del presidente Mauricio Macri a la Escuela Regional Miércoles, 29 de noviembre de 2017 El establecimiento educativo, que en junio pasado cumplió 130 años de existencia, se vistió de fiesta y gala para recibir por vez primera a un presidente. Una jornada histórica que testimonió la puesta en valor y recuperación del edificio histórico de la Regional. Macri y Colombi fueron los oradores en el acto y se descubrió una placa recordatoria, en medio de la emoción y júbilo de docentes y alumnos.

Poco antes de las 10.30 de este miércoles, el presidente Mauricio Macri arribó en helicóptero a la emblemática Escuela Normal José Manuel Estrada, más conocida como Regional, establecimiento que el pasado mes de junio cumplió 130 años al servicio de la educación de los correntinos.

Con la llegada de Macri se concretó un hito histórico: se trata de la primera vez que un presidente de los argentinos visita la institución educativa, con todo lo que ello significa, desde un valor simbólico, afectivo y en otra muestra de la consideración que tiene el gobierno nacional para con Corrientes. Como el propio Macri lo dijo: “es la novena vez que vengo a esta provincia”.

Para la ocasión, la Escuela Regional se vistió de gala y el Salón de Actos ubicado en el primer piso se vio colmado de alumnos, quienes instalados en una tarima, recibieron con calidez y un cerrado aplauso al presidente de todos los argentinos, que ingresó al Salón acompañado por el gobernador, Ricardo Colombi, el electo mandatario provincial, Gustavo Valdés, el ministro de Educación de la nación, Alejandro Finocchiaro y la ministra de Educación de la provincia, Susana Benítez.

Participaron del acto, el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, interventores de entes autárquicos, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, legisladores provinciales, el intendente electo, Eduardo Tassano, docentes, alumnos e invitados especiales.

La oportunidad fue propicia para el descubrimiento de una placa recordatoria, como testimonio y reflejo de la recuperación y puesta en valor del edificio de la Escuela Regional, declarada Monumento Histórico Nacional.

La visita presidencial es un espaldarazo importante acrecentando la puesta en valor una institución de alto prestigio en el concierto educativo de la Provincia, que en junio pasado cumplió 130 años, y que ha cobijado a generaciones de estudiantes, en sus inicios se especializaba en la formación de Maestros, para luego incorporar también la carrera de Perito Mercantil a su propuesta educativa, ofertas que se mantienen a la fecha, además de los niveles inicial, básico.

La edificación en una de las más importantes y antiguas dentro de la infraestructura educativa, con trazos y materiales similares a instituciones tales como la Escuela de Normal, el Colegio Nacional y otras entidades distribuidas por el territorio provincial, correspondiente a una época en que cada establecimiento tomaba la forma de prácticamente una obra de arte.

Palabras del presidente Mauricio Macri

“Buenos días queridos correntinos, querido gobernador. Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que he venido como presidente a Corrientes, 9 veces”. Fueron las primeras palabras del presidente Mauricio Macri y enseguida agregó “son pocas por lo lindo que es para mí venir, porque me vuelvo a la Capital lleno de energía, de alegría, esas que solamente ustedes pueden expresar con tanta vitalidad”.

El presidente se expresó feliz por haber sido parte de poner al día este establecimiento que es un monumento histórico, que tiene 130 años de educar. “El edificio va a cumplir 100 en dos años más, me dijeron, pero la institución lleva 130 años de fabricar sueños. Eso es lo que es una escuela, el lugar donde los chicos empiezan a soñar en qué es lo que quieren hacer el día de mañana y sueñan de la mano de nuestros maravillosos docentes, que son protagonistas fundamentales en esta etapa tan importante para los chicos”, puntualizó.

Dijo que allí aprenden matemática, física, geografía, aprenden a trabajar en equipo, aprenden el valor de la amistad, a respetar las reglas que le ponen los maestros, aprenden que esmerándose las cosas se alcanzan y son las herramientas fundamentales para lo que viene después, que es la vida y el trabajo.

Macri afirmó que estamos trabajando en una etapa muy especial. “El mundo aceleró en cambio tecnológico, avanzó el mundo digital y es un desafío enorme para los docentes. Para nosotros que somos inmigrantes a la tecnología todo eso que nos cuesta; pero nos damos cuenta que si no adquirimos esas herramientas nos vamos a quedar afuera por muchos años de todas las cosas que podemos hacer. Y lo más importante, si nuestros docentes no adquieren estas herramientas y no se las pueden transmitir a los chicos, éstos chicos no van a tener acceso al trabajo del Siglo XXI “.

“Hablamos de las herramientas de la digitalización, programación, robótica, impresoras 3D, lo que nos permite elegir dónde vivir, donde trabajar. Que aquellos correntinos que aman su ciudad no tengan que abandonar la por falta de trabajo, porque van a tener las herramientas a cabo. Y lo más importante que esta revolución que hemos aprendido y acordado junto a todos los gobernadores allá en Purmamarca (Jujuy) tiene como objetivo la igualdad de oportunidades más allá del lugar donde vivan tengan acceso a todas esas herramientas”.

Aludió luego a la relevancia que tiene “profundizar el diálogo”, y cuando ve a los líderes gremiales siente que “cada vez representan menos a los docentes como me dicen a mí cuando los visito. Cómo nos vamos a oponer a la evaluación, como vamos a mejorar si nos sabemos en qué estamos fallando. Necesitamos tener información y lo más importante, como me he comprometido con todos los argentinos que necesitamos saber la verdad. Que realmente que los chicos que terminan el colegio están preparados para ingresar a la Universidad o adquirir un buen trabajo. Eso hoy sabemos por las primeras evaluaciones que no es verdad, que no sucede. Sólo uno de cada cuatro chicos que comienza hoy en la Argentina educación pública está en condiciones de acceder a un buen trabajo. Tenemos muchísimo por mejorar y esa mejora la queremos hacer en conjunto, gobierno, gremios, docentes, padres, poniéndonos de acuerdo en cuáles son los valores que queremos transmitirles a nuestros chicos”.

Advirtió el presidente que este es un camino que recién comienza; la argentina entró en una etapa de reformismo permanente porque así está el mundo. “A punto de cumplir dos años de gobierno hemos avanzado mucho desde el primer día. Este cambio genera respeto, admiración, apoyo en el mundo entero. Lo hemos visto con esta tragedia que estamos viviendo con la desaparición del submarino. Han venido de diversas partes del mundo a decirnos ‘queremos ayudar a los argentinos’, darle nuestro apoyo, la mejor tecnología, para ver si juntos encontramos el submarino”.

Por eso añadió: “Esto demuestra que el mundo nos está dando una oportunidad y ahora depende de nosotros que somos capaces de demostrarle que aprendimos de verdad de nuestros errores y que ahora queremos trabajar juntos. Respetándonos unos a otros, sin más avivadas que lo único que han generado es mucha pobreza en todo el país”.

Macri también tuvo tiempo para deslizar su sentido del humor con una chanza al gobernador Colombi, al arquero. “Por suerte como gobernador anduvo mucho mejor que como arquero, sino Corrientes se hubiera venido como lo hizo él. Pero la verdad, Ricardo, quiero decirte que por más que sea difícil sacarle una palabra al gobernador, cuando uno lo va conociendo se va encariñando porque lo que ve es que tiene un corazón enorme y lleno de amor por su provincia, por todos ustedes”.

“Gracias queridos correntinos por seguir apoyando este cambio cultural que hemos empezado en la Argentina, país en el que creemos, en los valores que tienen que ver con aquél que es buena persona, que trabaja, que se esfuerza, que convive y respeta a sus vecinos. Nunca más al que miente, al que estafa. Estamos en el camino de construir un país basado en el amor y la buena convivencia, alejándonos para siempre de la intolerancia y la violencia, que solamente han sido cómplices de la pobreza contra la cual hoy luchamos”, expuso el mandatario.

En el cierre afirmó “vamos a seguir trabajando juntos porque hay muchas cosas por hacer en la Argentina y los correntinos confían en que mientras el nuevo gobernador (Gustavo Valdes) se ocupa del día a día de la provincia, él va a estar para ayudar a pensar qué otras herramientas necesitamos construir para que el crecimiento de la Argentina avance”.

Gobernador Colombi

Al hacer uso de la palabra, el mandatario provincial, Ricardo Colombi, expresó inicialmente: “Es un gusto estar aquí en este establecimiento histórico con el acompañamiento del presidente de la Nación, que nuevamente nos visita; esto no hace más que ratificar esta relación Nación - Provincia que anhelamos no sólo los correntinos, sino también los argentinos”. “Quiero agradecer en primer lugar, el compromiso de todos nuestros docentes, de aquellos que tienen esta gran vocación de formar a nuestros niños y jóvenes, y resaltar lo que significa esta Escuela Regional, formadora de muchos hombres y mujeres que han aportado su granito de arena para que la ciudad, la provincia y el país sean unos de los mejores lugares para vivir”, añadió, en reconocimiento a la comunidad educativa.

Continuando su alocución, el gobernador de la provincia dio cuenta que “tal vez sea éste el último acto en el cual compartamos, yo como gobernador y él como presidente –que espero que lo siga siendo por mucho tiempo- pero su presencia es importante, porque nos da las fuerzas necesarias y el ánimo para seguir trabajando desde el lugar que la sociedad nos ha colocado”. “En estos dos años muchas cosas han sido totalmente positivas para la provincia y no tengo ninguna duda que lo que se viene es mucho mejor para el país y nuestra provincia de Corrientes; así que señor presidente, amigo Mauricio Macri, muchas gracias por estar acá, su presencia es un aval muy importante para los correntinos, y ojalá que podamos juntos –Nación y Provincia- seguir transitando esta senda de progreso, de trabajo, de respeto, de federalismo y fundamentalmente, la recuperación de las instituciones democráticas del país”, agregó el mismo, agradeciendo nuevamente al jefe de estado nacional por estar una vez más en Corrientes.

130 años de rica historia

La emblemática Escuela Normal José Manuel Estrada, conocida como Regional, declarada Monumento Histórico Nacional de la ciudad de Corrientes, cumplió el pasado 15 de junio 130 años de vida.

Nació con la promulgación de la Ley Nº 1897, del Senado de la Nación, el 8 de noviembre de 1886. Las clases iniciaron el 15 de junio de 1887.

En el año 1886 el doctor Miguel Juárez Celman, por entonces Presidente de la Nación, promulgó la Ley Nº 1897 que disponía el establecimiento en la ciudad de Corrientes de una Escuela Normal de Maestros para Varones. El Poder Ejecutivo Nacional Argentino designó al personal directivo, docente y administrativo, y el 15 de junio de 1887 se iniciaron las clases, con cuarenta y nueve (49) alumnos para el primer año del curso secundario y doscientos cincuenta (250) alumnos para los grados primarios.

En sus inicios la escuela funcionó en dos inmuebles, uno alquilado a los hermanos Rodolfo y Cipriano Lagraña —hoy monumento histórico nacional, conocido como ‘Casa Lagraña’— y otro perteneciente a don Federico Pampín, ambos ubicados en la calle actualmente denominada Carlos Pellegrini.

Durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca se impulsó una reforma educativa que dio lugar a la creación de las llamadas Escuelas Normales Regionales de Maestros con sistema de internados. En el año 1903 el país fue dividido en tres regiones: Noreste, con centro en la Provincia de Catamarca, con influencia en las Provincias de La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy; Central, con centro en la Provincia de San Luis, con influencia en las Provincias de San Juan, Mendoza y Córdoba, y Litoral, con centro en la Provincia de Corrientes e influencia en las Provincias de Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Formosa y Misiones.

La Escuela Normal de Maestros, en su nueva etapa como Regional, inició sus clases el 1 de junio de 1903, con la dirección interina del doctor Juan Ramón Bonastre.

La particular modalidad de las Escuelas Normales Regionales requería la urgente construcción de edificios adaptados a las nuevas necesidades, con pabellones para gabinetes de trabajos prácticos, aulas y habitaciones para alumnos internados. En el año 1904 el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, en cumplimiento de la Ley Nº 4270 de edificación escolar, encargó al arquitecto Carlos Altgelt el proyecto del nuevo inmueble.

Además del edificio escolar, en el año 1905 se autorizó la construcción de la residencia del director, de cinco casas para profesores y de pabellones de internado, pero por diversas modificaciones en el proyecto, las obras se paralizaron parcialmente hasta el año 1913.

El pabellón escolar tiene un ala principal con ingreso axial de forma poligonal y dos alas laterales, donde se ubicaban en planta baja la dirección, el gimnasio, aulas, talleres y salas de dibujo, en tanto que la planta alta, además de aulas, alojaba al salón de actos, los gabinetes de física y química y el Museo de Historia Natural.

La Escuela es un testimonio relevante de la importancia atribuida a la formación de docentes, en el marco de un proyecto educativo que distinguió a nuestro país en el continente americano.

Por Ley Nº 4287, del 31 de julio de 1989, fue declarada de interés histórico provincial por la Legislatura de la Provincia de Corrientes.

Por Decreto 230/2014 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado el 07/03/2014, en página 5 del Boletín Oficial de la República Argentina, se declara “Monumento Histórico Nacional” a la Escuela Normal “José Manuel Estrada”.



