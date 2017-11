A qué hora de la Argentina se jugarán los 64 partidos del Mundial

Miércoles, 29 de noviembre de 2017

La diferencia horaria con Europa y entre las 11 sedes será un tema clave para anticipar la agenda de los 64 partidos de la gran cita





A diferencia de lo que ocurre en más de un centenar de países en el mundo en el paso del invierno al verano, Rusia no altera su horario a lo largo de todo el año. Esto ocurre desde la primavera de 2011, una vez que mediante una encuesta sociológica se determinó que mucha gente sufría reacciones de estrés ante los cambios de hora estacionales.



Así no será difícil calcular a qué hora se jugarán los partidos del Mundial, más allá de que lo que sí hay que tener en cuenta es la diferencia horaria en las distintas zonas del país más grande del mundo en superficie.





Diferencia horaria con la Argentina de las 11 sedes del Mundial:



Ekaterinburgo: +8



Kaliningrado: +5



Kazan: +6



Moscú: +6



Nizhny Novgorod: +6



Rostov: +6



San Petesburgo:+6



Samara: +7



Saransk: +6



Sochi: +6



Volgogrado: +6



La hora argentina de los 64 partidos:



FASE DE GRUPOS



Partido 1: 14/6/2018, Rus vs A2 a las 12



Partido 2: 15/6/2018, A3 vs A4 a las 9



Partido 3: 15/6/2018, B1 vs B2 a las 15



Partido 4: 15/6/2018, B3 vs B4 a las 12



Partido 5: 16/6/2018, C1 vs C2 a las 7



Partido 6: 16/6/2018, C3 vs C4 a las 13



Partido 7: 16/6/2018, D1 vs D2 a las 10



Partido 8: 16/6/2018, D3 vs D4 a las 16



Partido 9: 17/6/2018, E1 vs E2 a las 15



Partido 10: 17/6/2018, E3 vs E4 a las 9



Partido 11: 17/6/2018, F1 vs F2 a las 12



Partido 12: 18/6/2018, F3 vs F4 a las 9



Partido 13: 18/6/2018, G1 vs G2 a las 12



Partido 14: 18/6/2018, G3 vs G4 a las 15



Partido 15: 19/6/2018, H1 vs H2 a las 9



Partido 16: 19/6/2018, H3 vs H4 a las 12



Partido 17: 19/6/2018, Rus vs A3 a las 15



Partido 18: 20/6/2018, A4 vs A2 a las 12



Partido 19: 20/6/2018, B1 vs B3 a las 9



Partido 20: 20/6/2018, B4 vs B2 a las 15



Partido 21: 21/6/2018, C1 vs C3 a las 9



Partido 22: 21/6/2018, C4 vs C2 a las 12



Partido 23: 21/6/2018, D1 vs D3 a las 15



Partido 24: 22/6/2018, D4 vs D2 a las 12



Partido 25: 22/6/2018, E1 vs E3 a las 9



Partido 26: 22/6/2018, E4 vs E2 a las 15



Partido 27: 23/6/2018, F1 vs F3 a las 12



Partido 28: 23/6/2018, F4 vs F2 a las 15



Partido 29: 23/6/2018, G1 vs G3 a las 9



Partido 30: 24/6/2018, G4 vs G2 a las 9



Partido 31: 24/6/2018, H1 vs H3 a las 15



Partido 32: 24/6/2018, H4 vs H2 a las 12



Partido 33: 25/6/2018, A4 vs Rus a las 11



Partido 34: 25/6/2018, A2 vs A3 a las 11



Partido 35: 25/6/2018, B4 vs B1 a las 15



Partido 36: 25/6/2018, B2 vs B3 a las 15



Partido 37: 26/6/2018, C4 vs C1 a las 11



Partido 38: 26/6/2018, C2 vs C3 a las 11



Partido 39: 26/6/2018, D4 vs D1 a las 15



Partido 40: 26/6/2018, D2 vs D3 a las 15



Partido 41: 27/6/2018, E4 vs E1 a las 15



Partido 42: 27/6/2018, E2 vs E3 a las 15



Partido 43: 27/6/2018, F4 vs F1 a las 11



Partido 44: 27/6/2018, F2 vs F3 a las 11



Partido 45: 28/6/2018, G4 vs G1 a las 15



Partido 46: 28/6/2018, G2 vs G3 a las 15



Partido 47: 28/6/2018, H4 vs H1 a las 11



Partido 48: 28/6/2018, H2 vs H3 a las 11



OCTAVOS DE FINAL



Partido 49: 30/6/2018, 1A vs 2B a las 15



Partido 50: 30/6/2018, 1C vs 2D a las 11



Partido 51: 1/7/2018, 1B vs 2A a las 11



Partido 52: 1/7/2018, 1D vs 2C a las 15



Partido 53: 2/7/2018, 1E vs 2F a las 11



Partido 54: 2/7/2018, 1G vs 2H a las 15



Partido 55: 3/7/2018, 1F vs 2E a las 11



Partido 56: 3/7/2018, 1H vs 2G a las 15



CUARTOS DE FINAL



Partido 57: 6/7/2018, W49 vs W50 a las 11



Partido 58: 6/7/2018, W53 vs W54 a las 15



Partido 59: 7/7/2018, W51 vs W52 a las 15



Partido 60: 7/7/2018, W55 vs W56 a las 11



SEMIFINAL



Partido 61: 10/7/2018, W57 vs W58 a las 15



Partido 62: 11/7/2018, W59 vs W60 a las 15



TERCER PUESTO



Partido 63: 14/7/2018 a las 11



FINAL



Partido 64: 15/7/2018 a las 12



DÍAS LIBRES (7):



Viernes 29/6/2018



Miércoles 4/7/2018



Jueves 5/7/2018



Domingo 8/7/2018



Lunes 9/7/2018



Jueves 12/7/2018



Viernes 13/7/2018