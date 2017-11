Denunció violencia de género y sufrió incendio de vivienda Miércoles, 29 de noviembre de 2017 Ocurrió en el barrio Ponce. Afectó un inmueble lindante. La damnificada sospecha que pudo ser su ex pareja.



María L. se separó de su pareja tras años de sufrir golpes. El fin de semana último una vivienda habitada por un familiar y parte de la casa en la cual vive junto a su hijo sufrieron daños por un incendio. A época contó que su ex pareja fue visto por vecinos momentos antes por las inmediaciones.

El incendio total de una vivienda prefabricada ocurrió por calle Moresi al 2000, del barrio capitalino Ponce.

El inmueble era habitado por Marcos Pérez, tío de María L, mujer que denunció a su ex pareja por violencia.

“La casa de mi tío se quemó por completo. Perdió todo. Cama, heladera, ropas. Se quedó con lo puesto”, se lamentó la muchacha, quien siguió su relato: “El incendio fue cuando no estábamos porque salimos a un evento familiar. Pegado a la casa de él (de Marcos) vivo con mi hijo. El fuego llegó hasta el dormitorio”, dijo.

María contó a este medio que hace 10 días se separó de su pareja después de varios años de convivencia, “hace mucho tiempo él me golpeaba y no lo denuncié antes por miedo, hasta el hijo le teme”, agregó.

La separación de María fue después de una discusión que tuvo con su concubino en el cual sufrió golpes de puño y patadas, por lo que decidió denunciarlo.



El hombre se fue de la casa pero el jueves último pasó a saludar a su abuela que vive en el mismo terreno que habita María. En ese momento intentó saludar a su hijo pero el pequeño, según contó la madre, no quiso verlo. Se habría retirado de malas maneras del lugar.

Luego, según vecinos que avisaron a Bomberos del siniestro, contaron a María que momentos antes había estado por el barrio su ex pareja, por lo que la sospecha del incidente caería sobre el hombre denunciado.



Piden colaboración

Tras el siniestro, vecinos colaboraron con lo que pudieron para la familia afectada. Sin embargo Marcos, de 68 años, tío de María, requiere de la ayuda de las personas que puedan donar ropero, heladera, cocina porque el fuego consumió todas sus pertenencias.

Quienes puedan colaborar, las donaciones de ropas y mercaderías también hacer llegar hasta la calle Nelly Vázquez de Moresi 2080, entre Morengo y Marcón del barrio Ponce. O bien comunicarse con familiares al número de teléfono 155015331.