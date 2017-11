"Para mi viejo que me está mirando desde arriba" Miércoles, 29 de noviembre de 2017 El DT no pudo contener las lágrimas una vez consumada la victoria ante Libertad, que le dio la clasificación al "Rojo" a la final de la Copa Sudamericana



"Para mi viejo que me está mirando desde arriba y me trajo tantas noches como estas para disfrutar". Estas fueron las primeras palabras de Ariel Holan apenas se decretó el triunfo de Independiente sobre Libertad, que le permitió avanzar a la final de la Copa Sudamericana.



Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, el entrenador del Rojo hizo un breve análisis del partido y contó lo "complicado" del segundo tiempo. "No pudimos hacer pie", reconoció.



Al margen de la actuación, Ariel Holan disfruta de la clasificación como hincha. "Desde los cuatro años que mi viejo me traía acá. Lo debe estar mirando desde arriba, esto para mí es tremendo", describió.



Ya en la conferencia de prensa, el entrenador destacó la actuación y el temple de sus futbolistas ante un rival de fuste: "Hemos dejado atrás a un equipo con muchísima experiencia, que está acostumbrado a salir campeón, siendo el que más títulos ganó en Paraguay. No hemos dejado atrás a un rival común, sino un rival muy poderoso en este continente y de mucha tradición".



También valoró que sus dirigidos supieron afrontar dos semanas muy difíciles, con los dos encuentros ante Libertad y los clásicos frente a River y Racing: "Terminamos la cadena de cuatro partidos durísimos en el término de diez días. A la hora de hacer el balance, estoy satisfecho".