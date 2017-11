Berizzo fue operado con éxito de su cáncer de próstata

Miércoles, 29 de noviembre de 2017

El entrenador del Sevilla fue intervenido quirúrgicamente. El club informó cuáles serán sus pasos a seguir





Tal como estaba estipulado, Eduardo Berizzo fue operado del adenocarcinoma (cáncer) de próstata este martes y las autoridades del Sevilla informaron que la intervención fue exitosa.



El cuerpo médico del club andaluz informó que "el periodo de recuperación del técnico argentino dependerá de la evolución del post operatorio en los próximos días".



Su ayudante de campo, Ernesto Marcucci, es quien se hizo cargo del plantel sevillano luego de que el Toto dejara sus funciones para realizar el tratamiento para combatir su enfermedad.



El ex futbolista de Newell's y River, entre otros, estuvo presente en el triunfo de su equipo como visitante del Villarreal el domingo pasado. Sin embargo, Marcucci comandará el once mañana, cuando se enfrente en el estadio Sánchez Pizjuán al Cartagena, por la revancha de los 16avos de final de la Copa del Rey (la ida fue 3-0 a favor del Sevilla).





"Eduardo estará en contacto permanente, pero las circunstancias han hecho que hoy yo esté presente en este acto y tomando alguna que otra decisión con relación al equipo. Eduardo estará seguramente involucrado de forma diaria, así que lo tomamos con la mayor naturalidad. Es un lugar en el que hoy no quisiera estar, pero sólo por las circunstancias por las que pasa un amigo", declaró el segundo entrenador.



Y agregó: "Su entereza, nos da energía. Lo dejó ya todo programado para hoy. Su fortaleza anímica es un ejemplo para todos los que estamos a su lado. Prioriza su trabajo a su salud, ya lo ha demostrado. Trataremos de seguirle el ritmo. Aquí estamos a su disposición y del Sevilla para que este momento pase lo más rápido posible y sigamos ganando".